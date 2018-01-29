Гибель российского генерала в Сирии выдала тайну миссии в Украине 29.01.2018, 21:43

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Ранее он командовал войсками «ДНР».

Осенью 2015 года пророссийские бойцы на востоке Украины были представлены своему новому командиру, пожилому мужчине с усами, который, как и те, кто занимал этот пост до него, использовал позывной Туман, пишет Reuters.

Как и его предшественники, он, похоже, был из России. Документы он подписывал как генерал Примаков.

Когда, спустя два года, он погиб во время командировки в Сирию, выяснилось, что его имя тоже было ненастоящим. Это была хитрость, необходимая для того, чтобы скрыть ключевую роль России в конфликте, который Москва и пророссийские сепаратисты представляют как стихийное восстание местных жителей.

Дело в том, что Валерий Асапов был российским генералом, который работал под прикрытием.

Кремль не раз отрицал, что предоставляет военную помощь сепаратистам, которые в 2014 году вышли из подчинения прозападному Киеву и провозгласили на востоке Украины две республики, многие жители которых считают себя этнически русскими.

Пятеро ополченцев независимо друг от друга сказали Рейтер, что Асапов был командиром вооруженных сил в одном из самопровозглашенных государств — «Донецкой народной республике».

Как уточнили двое из них, Асапов командовал ее ключевым подразделением — Первым армейским корпусом.

Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил, что его брат был в Украине.

«Был он там. Целый год», — сказал он Рейтер в сентябре, через несколько дней после того, как произнес прощальную речь на похоронах своего брата.

«Как к этому относился? Нормально, как военный», — сказал он по телефону из своего дома в Кировской области.

В ответ на просьбу Рейтер прокомментировать историю Асапова Кремль предложил обратиться с вопросами в министерство обороны. Минобороны не ответило на запрос.

Трое ополченцев сказали, что Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать войсками и что ротация российских командующих сепаратистской армией продолжается до сих пор.

Отвечая на вопрос, играет ли какую-то военную роль министерство обороны Донецкой республики, высокопоставленный офицер сепаратистов сказал Рейтер:

«Нет, минобороны занимается политической и гуманитарной деятельностью».

Ополченцы, которые говорили с Рейтер, просили не указывать в статье их фамилий из опасений, что они могут быть идентифицированы как люди, выдавшие секреты.

История Асапова в очередной раз показывает более решительное вмешательство Москвы в конфликты в Украине и в Сирии, чем Москва готова признать. Она также демонстрирует внутренние механизмы стратегии «гибридной войны», которая позволяет России завоевывать власть, ставя своих людей во главе местных нерегулярных войск и не беря на себя риски, к которым бы привела наземная операция с большим количеством военнослужащих.

НЕТ РОССИЙСКИХ ВОЙСК

Российский президент Владимир Путин говорил, что российских войск на востоке Украины не было ни в начале конфликта, ни позже.

На вопросы о российских военнослужащих, попадавших в плен в Украине, Путин в одном случае сказал, что группа десантников пересекла российско-украинскую границу случайно.

Во втором случае он признал, что попавшие в плен могли быть людьми, «которые занимаются решением определённых вопросов, в том числе в военной сфере».

«Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска», — добавил он.

Основываясь на рассказах российских военнослужащих, их родных и очевидцев событий, Рейтер сообщал, что российские войска заходили на территорию восточной Украины, как минимум, дважды — во время тяжелых боев в конце августа 2014 года и в феврале 2015-го, когда шла битва за город Дебальцево.

Киев и Запад говорят, что Россия вторглась на восточную Украину, за что, как и за аннексию Крыма, против нее введены санкции.

Санкционный список властей Украины состоит из более тысячи имен российских и украинских граждан, в том числе российских военных. Обвинения в их адрес основаны на данных разведки и их обоснованность трудно проверить без российского участия.

Имя Асапова, которого украинская военная разведка называет военным преступником за его руководящий пост в сепаратистских силах, появилось в списке в 2016 году.

Во время его командировки в Украину Асапов формально служил в Ростове-на-Дону, в 60 километрах от украинской границы, говорится на одном из местных сайтов по предыдущему месту его службы, где упоминается его перевод в Ростов, а также в судебных документах, касающихся внесения в личное дело генерала имен его близких, на которых в этом случае могли распространиться соответствующие его званию привилегии.

Примерно в то время, когда Асапов заканчивал свое задание в Украине летом 2016 года, Путин присвоил ему ранг генерал-лейтенанта, сказано в опубликованном Кремлем указе.

Но когда Асапов был в Украине, он носил форму без опознавательных знаков, сказал один из встречавшихся с ним в то время ополченцев.

Другой, старший офицер, сказал, что впервые увидел генерала, когда тот приехал к ним в воинскую часть для знакомства с местными бойцами.

«Нам сказали, что к нам прибыл командующий. Мы встали и представились», — вспомнил он.

Среди сепаратистов многие офицеры знали, что Асапов был российским генералом, сказал он.

«Это и так понятно было… Если Россия направляет сюда помощь, снаряды, то нужно смотреть, чтобы это не расхищалось».

Офицер видел, что Асапов подписывал документы фамилией Примаков, но узнал его настоящее имя, только когда увидел сообщения о его смерти с фотографиями.

Другой ополченец узнал Асапова по стоявшему на его могиле портрету, снимок которого ему показала корреспондент Рейтер.

Командование сепаратистов отрицает, что Асапов был в Украине.

«Асапова точно на Донбассе не было», — сказал Эдуард Басурин, замкомандующего силами сепаратистов в «Донецкой народной республике» и их пресс-секретарь.

Корреспондент Рейтер видела Басурина на похоронах Асапова. Басурин сказал, что знал генерала, но познакомился с ним в Москве весной 2015 года.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

Хотя в отличие от Украины в Сирии Москва официально ведет операцию в поддержку президента Башара Асада, масштабы ее участия в конфликте также скрыты. Формально российские войска наносят авиаудары по противникам сирийских властей при ограниченном присутствии российского спецназа и военных советников на земле.

Официально Асапов занимал в Сирии пост старшего группы российских военных советников, сказало Минобороны в сообщении о его гибели.

Но на похоронах Асапова глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что тот командовал сирийским Пятым добровольческим штурмовым корпусом.

Этот корпус впервые был представлен публике сирийскими властями в конце 2016 года как новая сила, которая будет способна положить конец атакам против Дамаска, но с тех пор о ней ничего не было слышно.

Военная значимость подобных «добровольческих» подразделений в Украине и в Сирии неясна. В Украине к моменту прибытия Асапова бои в целом утихли, и генерал, по словам офицера сепаратистов, сосредоточился на обучении местных бойцов.

Из своего штаба в районе Боссе на юге Донецка он много ездил по воинским частям и ежедневно выслушивал доклады об обстановке на местах, говорит офицер, которому приходилось делать несколько таких докладов.

При Асапове, по словам того же офицера, улучшилось снабжение. После его приезда многие ополченцы получили новую форму, которую раньше приходилось доставать самим.

Генерал также руководил созданием военного полигона недалеко от города Торез, который недавно был переименован Киевом в Чистяково, сказали четыре сепаратиста, двое из которых работали на полигоне.

На том же полигоне Асапов организовал соревнования по «танковому биатлону», состязаниям танковых экипажей по образцу тех, что проводятся в российской армии.

Брат Валерия Асапова рассказал, что генерал погиб на передовой во время обстрела, координируя действия сирийских войск, в возрасте 51 года. Он скончался на месте, как и его переводчик.

Вячеслав Асапов рассказал, что его брат выглядел уставшим, когда они виделись в последний раз в июне, во время недельного перерыва между двумя командировками в Сирию.

«По-моему, никто туда не рвется. И он тоже не рвался», — сказал он.

Про Украину они почти не говорили.

«Ну что он мог рассказывать? Больно тоже не распространялся», — сказал брат генерала.

Асапов был похоронен 27 сентября с военными почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой. Спустя несколько дней на его могиле появились два маленьких флажка пророссийских ополченцев.