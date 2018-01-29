ЧЕ-2018: Вратарь сборной Беларуси - лидер по проценту отраженных семиметровых 29.01.2018, 22:41

Вячеслав Солдатенко

Голкипер сборной Беларуси делит первое место рейтинга вратарей, отразивших большее число семиметровых бросков.

Голкипер сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко, покидающий румынский «Одорхей», по итогам чемпионата Европы-2018 в Хорватии делит первое место рейтинга вратарей, отразивших большее число семиметровых бросков, передает «Прессбол».

Солдатенко парировал 4 из 8 гандбольных пенальти (50%).

Такой же процент надежности при бросках с 7-метровой отметки продемонстрировали исландец Бьоргвин Густавссон и чемпион континента Арпад Штербик.