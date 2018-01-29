Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты
- 29.01.2018, 22:50
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Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank прокомментировал нвестиции в криптовалюты.
В настоящее время управление капиталом Deutsche Bank AG не советует инвестировать в криптовалюты.
Об этом в интервью Bloomberg сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер, передает «Коммерсант».
Согласно словам Мюллера, проблемы заключаются в высокой волатильности, возможной манипуляции ценой и потере или краже данных.
«Мы не рекомендуем этого. Это - только для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно», - заявил Мюллер.
«Существует реальная опасность полной потери», - также отметил он.