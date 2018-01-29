Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты 29.01.2018, 22:50

1,182

Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank прокомментировал нвестиции в криптовалюты.

В настоящее время управление капиталом Deutsche Bank AG не советует инвестировать в криптовалюты.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер, передает «Коммерсант».

Согласно словам Мюллера, проблемы заключаются в высокой волатильности, возможной манипуляции ценой и потере или краже данных.

«Мы не рекомендуем этого. Это - только для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно», - заявил Мюллер.

«Существует реальная опасность полной потери», - также отметил он.