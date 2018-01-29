На проспекте Независимости установят ретрофонари 4 29.01.2018, 23:25

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Опоры освещения будут стилизованы под середину прошлого века.

УП «Мингорсвет» в текущем году планирует заменить на проспекте Независимости опоры освещения на стилизованные под середину прошлого века, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич, передает «Минск-Новости».

— Мы предлагаем вернуть дизайн тех опор, которые украшали проспект в 1950–е годы, в последующие годы они были видоизменены, — пояснил Славомир Гриневич. — Сейчас этот вопрос обсуждается.

Кроме того, в 2018 году предприятие планирует завершить реконструкцию освещения 4–го участка проспекта Победителей (от Немиги до Мельникайте). К обновлению светового облика проспекта приступили в 2015 году За это время выполнены работы на трех участках. Применены новые тонкостенные, травмобезопасные, горячего цинкования опоры, светильники с энергоэффективными (с переключателем мощности), с повышенной светоотдачей лампами, а также новый дизайн иллюминации.

Будет продолжена и работа по устройству архитектурного освещения, начатая в 2001–м.

— На текущий год предприятием запланировано устройство архитектурного освещения на улицах Якуба Коласа, Притыцкого, Логойском тракте, проспектах Дзержинского, Партизанском, — уточнил Славомир Гриневич. — В настоящее время разрабатываются дизайн-проекты. Эта работа проводится в тесном контакте с комитетом архитектуры и градостроительства и администрациями районов. Также в текущем году будет проведена работа по устройству архитектурной подсветки мостов.

Еще одно направление светового оформления города — праздничная иллюминация. В городе она спроектирована как стационарная с применением отдельных световых фигур. Основное преимущество такого подхода — снижение затрат на монтажные и демонтажные работы, управляемость с единого диспетчерского пункта. За последние годы протяженность линий иллюминаций значительно выросла, что требует определенных затрат на ее содержание и ремонт. Отдельные участки подвержены модернизации. В иллюминации применяются только энергосберегающие материалы и оборудование, а в световых фигурах — на безопасном напряжении.

В этом году «Мингорсвет» планирует разработать проект и смонтировать стационарную иллюминацию на Привокзальной площади, Партизанском проспекте, улице Якуба Коласа, участке проспекта Победителей от Мельникайте до Немиги в связи с реконструкцией линии уличного освещения с заменой опор.

Больше в городе станет и объемных светящихся фигур. На сегодняшний день их насчитывается 9. Этой работой предприятие начало заниматься с 2015 года, тогда и появились первые два шара на Октябрьской площади.

— В настоящее время разрабатываем эскизы световых фигур на пр. Дзержинского, ул. Притыцкого, площади Я. Коласа с последующей реализацией в 2018 г., — отметил Славомир Гриневич. — К Новому году по поручению председателя Мингорисполкома обновим световое оформление главных площадок проведения праздничных мероприятий — на Октябрьской площади и у Дворца спорта.

В настоящее время в хозяйственном ведении УП «Мингорсвет» находятся 627 объектов с архитектурным освещением, в том числе 543 здания, 29 путепроводов, мостов, лозунгов, 47 памятников и 8 въездных знаков. Предприятие обслуживает 38 522 светоточки архитектурного освещения. В хозяйственном ведении других организаций находятся еще 329 объектов.