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Трамп – Ким Чен Ыну: Моя ядерная кнопка намного больше и мощнее

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  • 3.01.2018, 7:34
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Президент США назвал режим в КНДР «истощенным и заморенным голодом».

Президент США Дональд Трамп 3 января в Twitter прокомментировал новогоднюю речь лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе». Кто-нибудь из его истощенного и заморенного голодом режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!», – написал он.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15». По словам Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

2 декабря советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР «возрастает с каждым днем».

12 декабря государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.

13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия.


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