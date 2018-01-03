В Гродно Деда Мороза запустили «в космос» 3.01.2018, 7:46

Гродненская ракетная школа оригинально приветствовала Новый год.

Гродненская лаборатория космического моделирования устраивает единственное такое мероприятие в Беларуси уже в течение десяти лет. Ученики лаборатории запускают в небо самодельные ракеты в виде праздничных символов, сообщает «Белсат».

«В этом году кроме снеговика, Деда Мороза и елочки мы сделали символ ушедшего года – петуха, – из которого после запуска вылетит плюшевая собака. Такую ракету сделать достаточно сложно, так как она имеет не совсем традиционный вид, и не всегда хорошо летает, но после проб и ошибок у детей все получается. Я думаю и детям, и зрителям это интересно, потому что в Беларуси такого больше нет», – говорит руководитель лаборатории ракетно-космического моделирования Александр Липай.

На стадионе «Неман» моделисты поставили импровизированный космодром, с которого дети запускали свои ракеты. Такую ракету можно смастерить прямо из бумаги, однако главное – сделать двигатель.

Сама Школа космического моделирования в Гродно существует уже 25 лет, а гродненские моделисты известны за границами страны. Воспитанники школы не раз становились чемпионами на международных соревнованиях. На сегодня в кружке занимается 15 человек от 10-и до 22-х лет.