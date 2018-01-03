Потрясающее видео протестов в Иране 5 3.01.2018, 7:51

3,633

Сотни тысяч людей призывают к свободе и независимости.

Антиправительственные протесты в Иране распространились на всю страну. Видео о происходящем в 11 иранских городах опубликовало "Радио Свобода" в Facebook. "То, что удалось выловить по социальным сетям 31 декабря. Затем Instagram и Telegram были заблокированы", – говорится в комментарии. На роликах видно, как участники акций протеста уничтожают портреты руководителей страны, кричат "Смерть диктатору!" и призывают к свободе и независимости.

28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.

30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.

В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.

Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.