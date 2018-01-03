«На пенсию будем выходить в 65» 35 3.01.2018, 7:59

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Дефицит средств может внести «коррективы» в пенсионную реформу в Беларуси.

Беларусь встречает второй год пенсионной реформы, которая продлится до 2022-го года. В этом году на пенсию женщины пойдут в 56, а мужчины в 61 год.

После 2022-го белоруски будут выходить на пенсию в 58, а белорусы в 63. На фоне соседей это средний показатель. Из всех стран региона только Россия держит минимальный пенсионный возраст, но и там идут дискуссии о том, что повышение - это лишь вопрос времени, сообщает «Белсат».

«Меня это коснется непосредственно, я уже подхожу к пенсионному возрасту. Но не чувствую себя из-за этого хуже. Тот кто работает, тот и молодой, не надо воспринимать это критически», - убеждает экономист Михаил Грачев.

Зачем вообще повышать?

Повышение пенсионного возраста позволяет держать дефицит пенсионного фонда в пределах 0,5% от ВВП. Но к 2035-му году дефицит Пенсионного фонда может превысить 2% ВВП, то есть правительство будет вынуждено и дальше повышать пенсионный возраст, следует из работ Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра.

По оценкам экспертов, рано или поздно властям придется повышать пенсионный возраст белорусов и белорусок до 65 лет. При сохранении нынешней продолжительности жизни может получиться, что в среднем белорус будет жить на пенсии всего 1 год.

Помимо экономического фактора, есть и социальный фактор

«Человеку, который позже выходит на пенсию, фактор востребованности обществом добавляет сил, а когда человека отправляют на пенсию, зачастую это болезненно воспринимается», - объясняет Грачев.

Проблемы пенсионного фонда напрямую связаны с демографической ситуацией. Даже Лукашенко когда-то говорил: нам нужно не менее 15 млн населения. Кроме того, по разным подсчетам, до 1 млн белорусов работают за границей и не уплачивают налогов в пенсионный фонд. Впрочем, есть и те, кто был бы и не против работать и выплачивать все отчисления, но даже на уровне администрации Лукашенко признают: есть такие регионы, где работы попросту нет.