Владислав Еременко: Мы сильнее датчан и сможем победить в следующих матчах 9 3.01.2018, 8:09

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Иллюстрационное фото

Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила датчанам.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею в первом матче за выживание в элитном дивизионе уступила команде Дании (4:5), сообщает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ДАНИЯ — 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

БЕЛАРУСЬ (U-20): Грищенко (Родик); Еременко — Дерябин, Бовбель — Шарангович (А) — М.Сушко (К); Гостев — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Буровцев — Габрусь, Михальчук — Литвинов (А) — Лукашевич; Рядченко — Гринкевич — Асташевич; Мартынюк, Анисимов.

ДАНИЯ (U-20): Крог (Согард); Ларсен — Йессен, Рондбьерг (А) — Бличфельд (А) — Нильсен (К); Могенсен — Хайне, Грюндтвиг — Мадсен — Шульц; Сетков — Мортенсен, Альберг — Андерсен — Мольге; Ларсен, Гат.

ШАЙБЫ: 0:1 — Рондбьерг (Бличфельд, 15.56). 0:2 — Шульц (Мадсен, Грюндтвиг, 16.48). 1:2 — Литвинов (21.01 — мен.). 2:2 — Еременко (М.Сушко, Шарангович, 29.13 — бол.). 3:2 — Дроздов (41.44 — мен.). 4:2 — Мартынов (М.Сушко, Шарангович, 48.30 — бол.). 4:3 — Бличфельд (Рондбьерг, Йессен, 49.04). 4:4 — Бличфельд (Сетков, 59.26). 4:5 — Грюндтвиг (Рондбьерг, Могенсен, 59.45).

Счет в серии до двух побед — 0:1.

Защитник сборной Беларуси (U-20) Владислав Еременко после поражения от датчан на МЧМ-2018 заметил, что в белорусы сильнее скандинавской дружины:

«Не знаю, что произошло на последней минуте матча. Мы просто не сыграли в концовке на победу. Мы должны понять, что случилось, и выиграть две следующие игры. Думаю, мы сильнее датчан, и нам по силам победить в следующих матчах. Причем не нужно ничего менять. Мы просто должны действовать жестче, и каждый игрок должен показать свой лучший хоккей. Тогда все будет хорошо».