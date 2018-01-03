Белоруска рассказала, как ввозила авто из Европы без растаможки 9 3.01.2018, 8:27

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В бочке меда не обошлось без ложки дегтя.

Фраза "ввезти авто из Европы без растаможки" способна повергнуть в экстаз кого угодно. Ведь в ней сошлись воедино две главные мечты любого белоруса: возможность получить европейский продукт (тот самый, который имеет честную сервисную книжку, оптимальный режим эксплуатации, отменное качество сборки и "ничем не пахнущий, приятный на ощупь" пластик) и на законных основаниях избежать непосильных государственных поборов.

Читательница abw.by Светлана согласилась рассказать, как ей удалось, казалось бы, невозможное: пригнать из Голландии Volkswagen Polo, не заплатив в бюджет ни копейки. Правда, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Но это же Беларусь, верно?

Подготовительные мероприятия

- Весь процесс по ввозу моей машины в Беларусь без преувеличения можно назвать полномасштабной кампанией. И я свой рассказ начну с самого начала.

Ровно год назад состояние здоровья моего мужа-голландца, уже пять лет борющегося с онкологическим заболеванием, катастрофически ухудшилось. Понимая, что трагический финал совсем близко, он, будучи прикованным к кровати, спешил уладить все дела с документами и обеспечить мне спокойную жизнь после его ухода. Свое желание вернуться на родину к родственникам я озвучила ему еще несколько лет назад. Встал вопрос: как быть с автомобилем? Муж на тот момент владел Volvo C30 2007 года выпуска - красивой, мощной и очень удобной машиной. Ввоз ее по обычным правилам вылился бы в астрономические суммы по растаможке - более 11.000 евро. Но потом благодаря ABW.BY был найден выход.

Выяснилось, что физические лица освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе для личного пользования имущества (включая один автомобиль и прицеп), полученного по наследству.

Ответ от Брестской таможни, подтверждающий такую возможность, мы получили еще в марте 2017 года.

Чтобы впоследствии я смогла получить нужные документы, муж внес изменения в завещание. Теперь в нем кроме общих фраз вроде "мебель" и "автомобиль" появились конкретные списки и уточняющие детали.

К тому моменту мы решили, что Volvo, а тем более 10-летний, - слишком дорогое для Беларуси в содержании и ремонте транспортное средство.

Поэтому муж приобрел VW Polo 2015 года с турбированным бензиновым двигателем 1,2 литра. Машина была выставочной в одном из салонов, поэтому с комплектацией у нее все хорошо: парктроники, подогрев сидений, электрорегулировка зеркал, круиз-контроль, сенсорный дисплей. Правда, нет климат-контроля, но это не принципиально. Стоил Polo 14.300 евро, но принятый в зачет за 5800 Volvo уменьшил итоговую сумму до 8500 евро.

В сентябре муж умер. Вскоре пришли документы из местной полиции о том, что я должна переоформить машину на свое имя. Затем я перевела завещание, а также заказанные заранее выписки из него (отдельно - касающиеся только автомобиля и другого движимого имущества) на русский язык, поставила апостиль и сделала копии всех документов. Решение этих вопросов обошлось не меньше 600 евро.

В ноябре мы написали еще одно письмо в Брестскую таможню. Спрашивали, какие конкретно документы понадобятся для ввоза автомобиля, полученного в наследство. Получили оперативный ответ. Так, на таможне мне предстояло представить следующие документы:

Документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность (например, паспорт гражданина Республики Беларусь).

Документ, содержащий сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство для личного пользования, а также документ, подтверждающий право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования (например, свидетельство о регистрации, свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальным или иным компетентным органом страны открытия наследства, при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларуси).

Документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, а именно - документ, подтверждающий получение лицом, имеющим постоянное место жительства в Республике Беларусь, наследства за пределами таможенной территории Союза и содержащий перечень товаров, полученных в наследство, выданных нотариальными или иными компетентными органами страны открытия наследства.

"Стоит отметить, что в отношении автомобиля необходима возможность однозначной идентификации перемещаемого транспортного средства с представляемыми документами, то есть указание VIN-номера, марки, модели и года выпуска автомобиля в документах, выданных нотариальным или иным компетентным органом страны открытия наследства", - говорилось в ответе.

Дьявол - в деталях

Так как наступила зима, перед выездом на родину пришлось поменять резину. Снятая летняя была еще в отличном состоянии, но желающих ее купить в Голландии не нашлось.

Решили везти в Беларусь и летние шины. Опять же как? Без дисков б/у резину ввозить к нам нельзя, а если складировать в мой маленький автомобиль четыре колеса на дисках, то больше в него ничего из вещей не поместится.

Решение нашлось в виде крепления для багажа на крышу. Стоило оно чуть больше 100 евро.

- Почему вместе с машиной нельзя привезти и колеса от нее? - недоумевал старший сын моего мужа от первого брака. - Это же часть машины!

- Нельзя.

- А зачем обязательно диски?

- Потому что без дисков б/у резина - это вредные отходы, а на дисках - колеса.

- ???

Отдельно пришлось думать, как провезти колеса через границу: из-за дисков в сумме их масса превышает разрешенные "беспошлинные" 50 килограммов на человека. Поскольку гнать машину должен был родственник, в собственности которого по счастливому стечению обстоятельств есть машина с шинами такого же размера, договорились, что два из четырех колес будут подарены ему.

В путь!

Как видите, мы проработали каждую деталь, продумали каждую мелочь и на любой возможный вопрос запаслись подтверждающим документом. Даже дату выезда запланировали так, чтобы не застрять в немецких пробках или на польско-белорусской границе - 25 декабря.

Итак, шины надежно примотаны к багажнику на крыше, машина забита личными вещами, в салоне трое взрослых: рано утром в первый день Рождества мы двинулись в путь.

Первые километры по автобанам принесли нам две новости, как водится, плохую и хорошую. Хорошая заключалась в том, что Polo оказался маленькой ракетой - с полной загрузкой и "парусами" на крыше он запросто набирал и 120, и 140 километров в час, абсолютно никак не демонстрируя приложенные для этого усилия.

Плохой новостью стал расход топлива: иногда вместо положенных 6-7 литров на "сотню" он достигал 14. По моим предположениям "лишнее" топливо вылилось не меньше чем в 100 евро.

Зато ехали мы как по маслу: дороги пустые, машина быстрая.

Не заметили, как проскочили Германию, минули Варшаву. Как только закончился световой день, пришел конец и хорошим дорогам. "Встречка" слепила глаза, резвые поляки шли на обгон на узкой "двухполоске", деревни с ограничением скорости и пешеходными переходами сливались в один сплошной населенный пункт.

Мы решили искать место для ночлега. Вот тут-то и пришла расплата за все бонусы рождественской сказки на дорогах: гостиницы, которыми так пестрит трасса на Тересполь, оказались закрытыми. В итоге по совету работников АЗС мы съехали с маршрута на пару километров в сторону и в маленьком городке Седльце в 100 км от границы нашли наконец-то ночлег. О горячем ужине речи уже не было.

Уникальный случай

Утром следующего дня мы были на границе. С польской стороны нашу одинокую машину встретил такой же одинокий сотрудник таможни.

Он засомневался в достоверности техпаспорта на машину со срезанным уголком. Пришлось объяснять, что это делается для авто, снятых с учета и идущих на экспорт, - такой документ действителен две недели.

На белорусской таможне в плане въезжающих было так же пусто, но свободных сотрудников, готовых приступить к своим обязанностям, мы насчитали не меньше десяти. "С таким резервом внимания и свободного времени добра не жди", - подумали мы и загрустили. А сотрудник таможни погрустнел в ответ, когда узнал, на каких основаниях мы хотим ввезти машину. Он взял перевод выписки из завещания и ушел в офисное здание. Через полчаса вернулся, и я показала ему все распечатанные ответы Брестской таможни. Инспектор взял их и опять удалился. Потом он вернулся, извинился за задержку: "Вы знаете, это ведь уникальный случай, но все в прядке, только надо будет еще подождать". Мы не возражали. Заодно он попросил достать из багажника пару коробок, взвешивание которых показало, что перевеса по личным вещам не будет. Я и родственник заполнили декларации на колеса, для этого одно из них пришлось отвязать, снять и положить на весы. В процессе инспектор с удивлением для себя узнал, что у меня есть белорусские "права". А потом состоялся такой диалог:

- А где ваш техпаспорт? - спросил сотрудник таможни.

- Вы его забрали.

- Нет, на другую машину.

- У меня нет другой машины.

В итоге я поняла, что никто не верит, что 60-летняя женщина, возвращающаяся домой после нескольких лет жизни за границей на машине, полученной по наследству, действительно собирается сама ездить на этом авто, а не продать или отдать его в пользование своим детям. В моих действиях не было даже намека на желание нарушить закон или воспользоваться ситуацией, но ощущение, что придется что-то доказывать, грамотно лавировать между попытками подловить, как раз и заставило вооружиться знаниями и документами "до зубов".

Мы пробыли в ПТО около четырех часов и еще раз убедились, что удачно выбрали дату: за все время за нами не стала ни одна машина. В открытый шлагбаум мы въезжали с чувством заслуженной победы.

Оставалось только заплатить утилизационный сбор.

- Ой, у меня, наверное, что-то неправильно. Мне показывает компьютер 495 рублей, - начала рассуждать вслух сотрудница "Белтаможсервиса", которой мы протянули в окошко документы.

- Все правильно, мы узнавали.

Рядом в банке оплатили сумму, получили квитанцию, расписались в документах "Белтаможсервиса".

Теперь - за бортовым устройством для оплаты дорог? А вот и нет! Оказалось, что ввезенные и растаможенные ТС имеют право бесплатно в течение 10 дней с момента получения таможенной декларации передвигаться по всем дорогам Беларуси. А ведь еще несколько лет назад такого не было, круто!

Ложка дегтя

Последний рубеж - постановка машины на учет в ГАИ. В Ждановичах на подачу документов перед нами оказалось 70 человек. До обеда не успели. Но это ерунда по сравнению с дальнейшими событиями!

- Так вам же никаких документов по утильсбору не дали! - повела плечом сотрудница МРЭО, принимая от нас стопку бумаг.

- Вот квитанция, вот еще…

- Так печати же нет, здесь ничего не оформлено! Вы должны были проследить!

- Я? Да откуда я вообще знаю, что мне должны были выдать?

Вот так: в единственном моменте, не изученном мной от и до, случился провал. В МРЭО нам предложили ехать опять в Брест. Но мы нашли в Минске организацию, сотрудники которой за два с половиной часа сумели в общей базе найти подтверждение нашей уплаты утилизационного сбора (благо с 1 ноября это можно сделать через ЕРИП) и заново оформили все документы. Цена моего незнания - 60 рублей.

Итак, все трудности позади, "номера" получены, документы приведены в порядок. Не скажу, что я сильно "разжилась" за счет государства: да, сейчас таможенные пошлины на мою машину составляют около 6800 евро, но уже с июля 2018-го эта сумма упала бы до примерно 2000. Все равно еще несколько месяцев мне придется завершать дела в Голландии. Учитывая потраченные на услуги юристов и переводчиков деньги, выгода не такая уж и большая. А с летними шинами - и подавно.

Да и "осадочек" после утильсбора остался. Ну как так? Неужели помимо того, что в моих кровных интересах знать все нюансы отечественного законодательства, касающиеся моих прав (иначе за незнание можно очень дорого поплатиться), я обязана быть в курсе и обязанностей сотрудников, с которыми меня сводит бюрократическая судьба? Почему за чужие ошибки должна платить я? Зачем лишние документы, если факт оплаты можно отследить централизованно?

В общем, здравствуй, Родина.