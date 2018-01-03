Чего ожидать от рынка криптовалют в 2018 году 3 3.01.2018, 8:36

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Прошлый год обернулся для рынка криптовалют абсолютным триумфом.

Биткоин и другие криптовалюты подорожали на сотни и даже тысячи процентов. Но многие эксперты по-прежнему считают, что рынок криптовалют является сильно перегретым и что со временем весь этот пузырь непременно лопнет. Впрочем, есть множество криптовалютных энтузиастов, уверенных в том, что криптовалюты продолжат молниеносный рост и в 2018 году, пишет hyser.com.ua.

Безусловно, даже самые авторитетные финансовые эксперты не берутся прогнозировать, что будет с рынком криптовалют дальше. Тем не менее, биткоин в прошлом году подорожал примерно на 1400%, а некоторые альткоины продемонстировали еще более удивительный рост. Очевидно, что если не произойдет никаких потрясений, то криптовалюты, по крайней мере большинство из них, продолжат дорожать и дальше. Например, миллиардер Майкл Новограц прогнозирует, что биткоин подорожает до 40 тыс. долларов. Хотя в то же время он считает криптовалютный рынок большим пузырем, на котором можно хорошо заработать.

Впрочем, 2018 год может оказаться для биткоина не таким удачным, как прошлый. В этом году главная криптовалюта может столкнуться с рядом рисков. К примеру, если крупные инвесторы захотят зафиксировать прибыль, то это приведет к стремительному падению биткоина. Такая угроза действительно существует, особенно если учесть, что около 40% биткоинов принадлежиат всего 1000 человек.

Нанести удар по криптовалютам может и более жесткое регулирование. Власти всех без исключения стран заинтересованы в том, чтобы сохранить контроль над денежной системой и иметь возможность бороться с отмыванием денег. В 2017 году национальные финансовые регуляторы преимущественно не вмешивались в работу криптовалютного рынка, но в этом году ситуация может измениться.

Существенной проблемой может стать дальнейшее снижение скорости транзакций и увеличение расходов на их осуществление. Еще один риск – угроза хакерской атаки на одну из крупных криптовалютных бирж.

Скорее всего, криптовалютный рынок в 2018 году будет оставаться крайне волатильным и восприимчивым к новостному фону.

Биткоин потеряет доминирующую позицию

В 2017 году индекс доминирования биткоина (то есть его доля в общей капитализации криптовалют) уменьшился с 90% до 40%. И это может оказаться только началом. 2018 года станет первым, когда криптовалюты начнут по-настоящему конкурировать между собой, а не просто расти вслед за биткоином. По сути, вскоре стартует война блокчейнов, стоящих за отдельными криптовалютами. Победу в ней одержат проекты, которые предложат самое выгодное решение для бизнеса и пользователей.

Уже сейчас у биткоина есть два серьезных конкурента с развитой инфраструктурой – эфир и Ripple. Главным преимуществом эфира считается наличие смарт-контактов, а Ripple, который на самом деле является платформой для криптовалютных транзакций, а не отдельным альткоином, получил мощную поддержку со стороны банковских учреждений. В конце прошлого года он вышел на второе место по уровню капитализации, и учитывая его темпы роста, в этом году Ripple может обойти биткоин.

Финансовые учреждения начнут активно пользоваться криптовалютами

В нынешнем году на криптовалютном рынке могут появиться институциональные инвесторы, включая управляющих активами, пенсионные фонды и платежных операторов. В декабре американские биржи CBOE и CME Group начали торговать фьючерсами на биткоин.

По прогнозам экспертов, летом текущего года могут появиться деривативы на альткоины. Также ожидается возникновение биржевых фондов, ориентированных на торговлю биткоинами.

Регуляторы могут замедлить развитие криптовалютного рынка

Пока что влиятельные государства не озвучили четкой позиции по поводу своего отношения к криптовалютам. В прошлом году Китай и Южная Корея вводили ограничения, которые становились причиной временного обвала криптовалютного рынка. Сейчас остается открытым вопрос относительно позиции США и стран Европейского Союза.

В то же время регуляторы большинства стран признали перспективность технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. Некоторые государства объявили о намерении выпустить собственную криптовалюту. Даже власти в странах с ограниченной демократией понимают, что вместо того чтобы бороться с криптовалютами, лучше взять в свои руки процесс их развития.

Например, Китай хочет создать национальную криптовалюту, которая будет существовать параллельно с юанем. Венесуэла выпустит криптовалюту Petro, обеспеченную нефтью, а Киргизия обеспечит собственную цифровую валюту золотом. Беларусь и Россия также планируют создать национальные криптовалюты.

Трансформация рынка ICO

Объем рынка ICO (первичное размещение монет) в 2017 году составил более 4 млрд долларов, но в то же время он был довольно хаотичным. Наверняка в 2018 году инвесторы будут более ответственно подходить к выбору проектов. Вряд ли в этом году смогут выстрелить шуточные стартапы и раздутые обещания анонимных разработчиков.

Логично, что преимущество получат команды с четкой дорожной картой и наличием в составе опытных профессионалов. Скорее всего, инвесторы захотят получить определенные гарантии того, что создатели стартапов выполнят свои обещания.

В результате могут появиться инвестиционные меморандумы, которые соответствуют запросам рынка и требованиям финансовых регуляторов. Последние также будут более внимательно контролировать работу рынка ICO, что может привести к судебным разбирательствам с основателями сомнительных стартапов и даже арестам организаторов мошеннических ICO.

Отказ от крупных пресейлов

Вероятно, стартапы откажутся от практики масштабных пресейлов, из-за которой инвесторы оказываются в разных условиях. Как показал прошедший год, она искажает стимулы для вложения средств в ICO.

Структура инвестирования блокчейн-проектов межет стать похожей на классическую схему венчурных инвестиций. Это значит, что в ходе пресейла средства будут направляться на создание продукта, а ICO начнут проводить до того, как он появится на рынке.

Государства и дальше будут присматриваться к криптовалютному рынку

Пока что большинство центробанков выступило с довольно расплывчатыми заявлениями относительно статуса криптовалют. Сейчас понятно только то, что регуляторы не намерены признавать их деньгами, но дальше мнение центральных банков сильно отличается.

В 2018 году многие государства должны создать и утвердить законодательные акты, которые будут регулировать обращение криптовалют, майнинг и ICO. Судя по текущим тенденциям, власти намерены сохранить контроль над финансовой системой, обезопасить рынок от серьезных потрясений, а также препятствовать мошенническим схемам и отмыванию денег.