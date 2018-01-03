Белорусский Зюзя стал самым популярным из Дедов Морозов 1 3.01.2018, 8:45

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Зимний хозяин Беловежской пущи уверенно обошел конкурентов.

Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ.

Рейтинг подсчитывался на основании данных, полученных в ходе анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов, пишет tsargrad.tv.

В лидирующую группу Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ, входят: Дзед Мароз (Беларусь), Аяз Ата (Казахстан), Шахта Баба (Азербайджан), Каханд Папи (Армения) и Корбобо (Узбекистан). В такой очередности они и расположились в итоговой топ-пятерке.

Белорусский Дед Мороз, имя которому – Зюзя, и его внучка Снягурка встречают гостей в своей усадьбе на территории национального парка «Беловежская пуща». Его резиденция основана в 2003 году, а в 2013-м Дед Мороз уже принял миллионного гостя.

Зюзя – издревле почитаемое белорусами божество мороза и холода. Глядит молодцом, назвать его немощным старичком язык не повернется.

В поместье Деда Мороза расположены его дом с тронным залом, терем Снягурки, скарбница – сокровищница для хранения детских писем, рисунков и подарков, волшебная мельница для размалывания плохих поступков в пыль, поляна «Двенадцать месяцев», живая новогодняя елка высотой аж 40 с половиною метров, аллея знаков Восточного календаря, мастерская Матушки Зимы, музей ледяного быта, а также «Хата Деда Мороза», где гостей потчуют блюдами белорусской кухни.

Дед Мороз держится с подобающим властелину зимы достоинством, цену себе знает, и шапку ни перед кем не ломает. Его родичи – лесной дед Гаюн, лесные хозяйки Гаевки и Зазолки, а еще Полевик, Лозник, Боломутень, Водяник. А главная помощница - тетка Завея, с которой вместе трудятся: Зюзя морозит, а она снежным одеялом укрывает.

- Думаю, у меня нет конкурентов, - говорит Дед Мороз. - Ведь все зимние персонажи – друзья: мы делаем одно дело, но каждый по-своему. Потому и конкуренции быть не может.