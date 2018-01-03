Мать потребовала от сына-дантиста $1 миллион за его воспитание и учебу 6 3.01.2018, 8:59

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В начале обучения сын подписал с матерью контракт.

Сыну-стоматологу решением суда придется выплатить матери финансовую компенсацию с процентами, в соответствии с подписанным контрактом, сообщает ВВС.

Как постановил Высший суд Тайваня, сын должен будет выплатить своей матери без малого 1 млн долларов за то, что она его воспитала и оплатила его учебу на стоматолога.

В 1997 году она подписала со своим сыном, которому тогда было 20 лет, контракт, где было указано, что по окончании института он будет платить ей 60% своего месячного заработка.

После того как в течение нескольких лет он отказывался это делать, женщина подала на своего сына в суд.

Сын, в свою очередь, заявил в суде, что с моральной точки зрения неправильно требовать финансовой компенсации от ребенка за его воспитание, однако суд постановил, что контракт имеет юридическую силу, и присудил сыну выплатить матери причитающееся задним числом, вместе с процентами.

Закон о заботе

Женщина, проходившая по делу под именем "Ло", после развода с мужем одна вырастила двух сыновей.

В суде она заявила, что потратила сотни тысяч долларов на оплату обучения своих сыновей в стоматологическом институте, но в какой-то момент забеспокоилась, что они не захотят о ней позаботиться в старости.

Она подписала контракт с ними обоими, оговорив в нем, что они будут выплачивать ей часть своего заработка в качестве компенсации за потраченные ею средства на их учебу, что в сумме составило 1 700 000 долларов.

По сообщениям местной прессы, старший сын договорился с матерью на меньшую сумму. Однако младший сын, проходивший по делу под именем "Чу", стал утверждать, что был слишком молод, когда подписывал этот контракт, поэтому его следует признать недействительным.

Он также сообщил, что по окончании института несколько лет работал в стоматологической клинике своей матери и помог ей заработать гораздо большую сумму, чем та, которая теперь с него взыскивается.

Представительница Высшего суда пояснила, что судьи считают подписанный контракт действительным, поскольку сын был уже взрослым, когда его подписывал, и никто его к этому не принуждал.

Как сообщает корреспондент ВВС Синди Суй в Тайбэе, согласно гражданскому кодексу Тайваня, на взрослом ребенке лежит ответственность за благополучие собственных пожилых родителей, хотя большинство родителей не подают в суд, даже если дети не заботятся о них.