Белорусы рассказали самые необычные новогодние истории 1 3.01.2018, 9:55

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Воспоминания, которыми не жалко поделиться.

Отшумело празднование Нового года, люди доели салатики и вспомнили, что сегодня нужно идти на работу. Можно уже проанализировать, насколько удачным и веселым оказалась встреча нового, 2018-го года, а журналисты vkurier.by решили спросить у читателей, а какой Новый год запомнился им больше всего, настолько, что и поделиться воспоминаниями не жалко.

Юлия, 25 лет, продавец-консультант

Самые яркие воспоминания от Нового года, конечно же, детские. Отмечали новый 2000 год у бабушки в деревне — снег, елочка из леса, катание с горки…Сейчас, конечно, можно по-разному встретить, даже поехать на море, но такое в памяти навсегда остается.

Мария, 36 лет, турагент

Приезжали к нам немцы на празднование 2003 года. Мы веселились, как могли! В 12 ночи сыпали конфетти по всей квартире. Естественно, все салаты были в конфетти. Кто-то не растерялся и сказал, что у нас такая традиция — чем больше конфетти в салате съешь, тем счастливее будешь в этом году. Бедные немцы…

Кирилл, 29 лет, фотограф

Мой самый запоминающийся Новый год 2008, своеобразный — уронили шкаф, сломали стол, с некоторыми людьми познакомились поближе… Но было весело.

Евгения, 30 лет, преподаватель

Здорово отметили новый 2009 год — в поезде. Поезд был тихий, контингент приличный, пока не настало 23:45 по российскому времени. И тут буквально из всех сумок «повыпрыгивали» бутылки шампанского, и со словами: «ну надо ж российский Новый год отметить!» все стали его употреблять. А потом пересекли белорусскую границу и отметили уже по-белорусски…

Ольга, 50 лет, музыкант

Самые веселые встречи нового года были во времена студенчества. Дефицитных продуктов было не достать, не то, что сейчас — все в магазине есть, но когда молод, об этом как-то не так сильно переживаешь. Ну и с мужем мы познакомились на новогоднем вечере. Это был новый 1988 год…

Мы надеемся, что и у вас есть «в коллекции» веселые и добрые новогодние истории. А так Витебск отметил новый 2018 год.