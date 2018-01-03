Президент без полномочий 2 3.01.2018, 10:09

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Игорь Додон

Конституционный суд Молдовы оценил последствия отстранения Додона от исполнения обязанностей.

Во вторник конституционный суд Молдовы приостановил президентские полномочия Игоря Додона. Это случилось из-за его повторного отказа подписать указ о назначении 7 новых членов правительства (пяти министров и двух вице-премьеров). По закону, глава государства может не соглашаться с кандидатурами только один раз.

Это уже второе отстранение Додона от должности. Впервые Конституционный суд вынес подобное решение в октябре, когда президент отказался утвердить кандидатуру министра обороны, сообщает euronews.com.

«Конституционный суд еще раз доказал всем свою политическую заинтересованность, а не контроль за конституционными действиями президента страны», - заявил после заседания КС советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

Со своей стороны вице-председатель Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу после заседания заявил, что новые кандидатуры членов правительства будут утверждены уже на следующей неделе.

«Нам очень жаль, что нам дважды пришлось обратиться в Конституционный суд, который разрешил разногласия между ветвями власти. Нам нужно стабильное правительство и оно должно функционировать. Сложившаяся ситуация была вызвана необоснованным отказом президента», - сказал Серджиу Сырбу, вице-председатель Демократической партии Молдовы.

Противостояние президента и кабмина набирает обороты в преддверии запланированных на 2018 год парламентских выборов.