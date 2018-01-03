Как «похудел» белорусский рубль за 2017 год Михаил Брошин, gazetaby.com

3.01.2018, 10:16

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Весь год национальная валюта дешевела.

Мы уже стали отвыкать от крутых пике белорусского рубля (хотя последнее из них случилось не так давно – в 2015-м). Впрочем, официальный курс Нацбанка свидетельствует, что в прошлом году национальная валюта тоже дешевела. Но – тихой сапой, без скачков, на которые бы все обратили внимание.

Начнем с приятного. За год белорусский рубль почти не отстал от доллара.

Снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару в 2017-м составило 0,73%.

Дальше новости похуже.

За 2017-й белорусский рубль подешевел по отношению к российскому рублю на 5,67%.

И совсем уж грустно…

В 2017-м курс белорусского рубля к евро упал на 15,17%.

Также наш рубль подешевел по отношению к болгарскому леву, молдавскому лею, кыргызскому сому, польскому злотому (на 21%), чешской кроне (тоже на 21%) и ряду других валют, котировки которых публикует Нацбанк.

Утешаться остается тем, что были и те, кто остался у нас за спиной. Курс белорусского рубля в 2017-м повысился по отношению к иранскому риалу, турецкой лире и украинской гривне. Ну хоть что-то.

Михаил Брошин, gazetaby.com