Американец случайно установил новый рекорд в «Тетрис» 3.01.2018, 10:24

1,506

Игрок хотел добиться совсем другого результата, но неожиданно стал чемпионом.

Тетрис — одна из старейших компьютерных игр в мире. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году, она в том или ином виде дожила до наших дней. Более того, существуют огромные сообщества игроков, соревнующихся онлайн.

В частности, речь идет о версии «Тетриса» для приставки NES («Денди»), выпущенной в 1989 году. В ней игроки стараются как можно быстрее очистить первые 100 линий в игре, пишет tut.by.

Американец Джонас Ньюбайер, играющий под ником NubbinsGoody, играя на скорость совершенно случайно установил другой рекорд — впервые в мире он смог набрать 300 тысяч очков менее чем за 2 минуты. А на следующий день он таки добился основного результата, возглавив таблицу тех, кто быстрее всего очистил 100 линий.

Посмотрите, как он радуется своему результату (примерно на третьей минуте стрима):