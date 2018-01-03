Впечатляющее видео: На космодроме поставили тяжелую ракету SpaceX 1 3.01.2018, 10:30

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Самая мощная ракета в мире Falcon Heavy равна по силе восемнадцати Боингам.

Первая тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной компании SpaceX, которая в конце 2017 года была доставлена по частям на мыс Канаверал в американском штате Флорида и собрана там в горизонтальном положении, уже поднята на стартовой площадке LC-39A Космического центра имени Кеннеди. Соответствующие фото и видеозапись с дрона выложили в Instagram компании ее сотрудники, сообщает liga.net.

"С более чем пятью миллионами фунтов тяги на старте, что равняется примерно восемнадцати Боингам-747 на полной мощности, Falcon Heavy будет самой мощной ракетой в мире", - говорится в сообщении.

Когда в январе состоится пробный запуск огромной ракеты-носителя, глава компании Илон Маск обещает сообщить со дня на день.

О том, что SpaceX разрабатывает сверхтяжелую ракету, Маск объявил весной 2011 года с прицелом под старт в 2013-м, однако завершение разработки и первый запуск многократно с той поры откладывались.

Двухступенчатая ракета длиной 70 метров и диаметром 3,7 м сможет доставлять до 64 тонн грузов на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря), до 27 т - на геопереходную орбиту (от 200 до 35,8 тысяч км), а также до 17 т на Марс и 3,5 т на Плутон.

Как и "обычная" ракета компании Falcon 9, ракета тяжелого класса оснащена системой многоразового использования маршевой ступени и боковых ускорителей (которые являются восстановленными первыми ступенями Falcon 9). В качестве топлива ракета использует керосин RP-1, а окислителя - жидкий кислород.

Стоимость одного запуска колеблется в районе $90 млн.