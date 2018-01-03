«Есть семьи, которые тратят на свадьбу $10 тысяч и живут в съемной хрущевке» 5 3.01.2018, 10:44

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Особенности национального потребления.

Екатерина Лазицкая, мать 3-летнего сына и экономист по образованию, рассказала onliner.by о странностях потребительских предпочтений белорусов:

- Недавно на кухне у друзей за чаем и пустой болтовней прозвучал вопрос, который я регулярно слышу от окружающих: «Ну и когда вы уже свадьбу играть собираетесь?» Чтобы вы сразу понимали, мы с по сути мужем находимся в состоянии ремонта в новой квартире, поэтому я без раздумий ответила: «Вместо шикарной свадьбы я, пожалуй, закажу итальянскую кухню». Мой собеседник, отец двоих детей, счастливо и давно женатый, посмотрел непонимающим на меня и восхищенным взглядом на мужа, только и сказал: «Не верю».

Тема со свадьбами и кредитами на них меня просто убивает. Например, одни знакомые отметили свадьбу в элитном минском ресторане в кредит. Получилось что-то около $10 тысяч. И вот они уже несколько лет живут с мамой, выплачивая его, и, думаю, что впереди у них еще годы «постсвадебной» долговой кабалы. Есть у меня (и я почти уверена, что и у вас) другие знакомые, которые, начиная немного больше зарабатывать, сразу покупают машину за $20 тысяч в кредит, хотя сами живут в съемном «хруще». При этом у них в кармане новый «айфон», а в руке соевый латте — а что, могут же позволить. Ну и ЧСВ, раздутое до небес. Где логика у этих людей? Я им всегда поражалась.

На самом деле, я не умею ни копить, ни рационально тратить, но неустанно прислушиваюсь к аккуратному в этих делах мужу. Это не значит, что девушки априори транжиры, а мужчины, наоборот, всегда холодно расчетливы. Отнюдь. Но то, что в семье должен быть определенный алгоритм круговорота зарплат и их распределение, — однозначно.

И лично я считаю, что лучше всего, если основной источник пополнения бюджета — зарплата мужчины. Ведь он глава семьи, потому добытчик и должен тянуть все на своих сильных плечах, принося хотя бы «папиццот» (даже если для этого придется работать в две смены), организовать отдых летом и одеть детей к зиме. А еще потому, что мужчина, не принося домой зарплату, позволяющую семье не думать, какую туалетную бумагу покупать, чувствует себя в нашем обществе очень некомфортно. То есть мерилом счастливой семейной жизни у многих является «есть ли дома добытчик», а не «есть ли в семье взаимопонимание». Пока что так.

И я бы с этим согласилась в идеальной вселенной, была бы отчаянной домохозяйкой (об этом мечтают многие мои сверстницы). Но даже этот статус не обозначает, что функция женщины в семье — тратить деньги, не задумываясь, откуда они берутся. Даже когда твой муж зарабатывает в разы больше обещанных «папиццот», а сама ты с лихвой можешь обеспечить свои хотелки, необходимо включать голову и тратить с умом. А супруг, в свою очередь, должен помнить, что разбаловать можно не только маленького ребенка.

Вот, например, мой муж абсолютно щедр, но столь же и аккуратен в своей щедрости. Он принципиально не дарит цветы на ключевые праздники вроде 8 Марта — всегда «франклин» со словами: «Хочешь, можешь купить цветов на все. Ну или что-то более полезное». Я сразу понимаю, что ни черта не куплю цветы, потому что «цветы для отмазки» не нужны, я люблю гортензии и пионы, которые в срезке и хорошие — $15 за штуку, и сейчас это не самое разумное капиталовложение.

Муж мне обязательно подарит те цветы, что я люблю, позже — не в праздничный день с конскими ценами на любую завядшую травинку. Это будет красота по настроению, для таких событий поводы не нужны. И в общем-то, в такой политике партии не вижу ничего плохого, ведь когда вы создаете семью, воспитываете ребенка, самое время повзрослеть, начать задумываться и планировать.

Хочу здесь отметить, что говорю именно про белорусские реалии. Нам здесь и сейчас жить, и в ближайшее время вряд ли что-либо основательно изменится. В белорусском обществе разумно экономить на цветах в праздники, у нас действительно мужчина-домохозяин или мужчина, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, — это повод для насмешек.

И еще, в нашем обществе дорогая машина и «айфон» до сих пор — это повод для гордости, мерило семейного благополучия. Что очень печально.

В дружных семьях всегда есть две важные финансовые составляющие.

Первая — доверие. Вы просто доверяете друг другу, согласовываете траты, не делаете «нычек», не манипулируете друг другом при помощи финансов. Такая позиция сразу отбрасывает в сторону две ситуации-крайности. Ту, когда муж-подкаблучник униженно несет всю зарплату жене-финансистке, и ту, когда жена, зарабатывающая значительно меньше мужа, вынуждена униженно просить денег на необходимые траты.

То есть при взаимопонимании и вменяемости существуют два параллельных, независимых финансовых потока, которые можно в любой момент соединить при необходимости. Но происходит это органично, без манипуляций любимым человеком (точнее говоря, если подобные манипуляции имеют место быть — о любви тут уже речи не идет).

Вторая составляющая — общие планы и цели. Именно они становятся местом, где финансовые потоки сливаются, где один из партнеров, не располагая достаточными деньгами, может вложить, например, свое свободное время. Чем больше совместных семейных проектов, чем они интереснее и амбициознее, тем крепче финансовый фундамент ваших отношений. Потому как «мы сделали это вместе» очень укрепляет дух семьи.

И не надо бояться масштабов! Ведь вспомните, вы создавали семью в том числе и для того, чтобы, помогая друг другу, решать более сложные задачи. Вот вам еще один пример. Мои знакомые живут в «однушке», которую девушке подарила мама. Женаты, есть ребенок. Муж очень хорошо зарабатывает, предлагает ей продать квартиру и построить «трешку» (жить временно тоже есть где). На такое предложение он встречает только упреки и истерики, мол, это только моя квартира, а ты должен заработать на побольше нам обоим. Кто-то скажет: «Ох уж эти бабы, никакой логики», а я скажу, что в таких отношениях нет смысла, ибо сразу понятно, что по крайней мере один в этой паре общего будущего не видит или сильно сомневается в нем.

В общем-то, главное — не забывать, что не деньги самое важное, не стоит капризничать и выпрашивать, истерить и требовать, лучше уже начать жить здесь и сейчас, чем, оглядываясь назад сквозь годы, думать, что и не жил вовсе, что вся ваша семейная жизнь состояла только из скандалов и истерик, бесконечных кредитов на навязанный маркетологами и переоцененный хлам. Самое ценное — это ваши отношения, которые не должны и не могут питать брендовые побрякушки, только понимание, поддержка и, конечно, любовь.