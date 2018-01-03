Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене 1 3.01.2018, 10:48

Александра Саснович

В матче 1/8 финала белоруска взяла верх над эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Белоруска Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов, пишет tut.by.

В матче 1/8 финала Александра Саснович взяла верх над эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (№ 34) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Соперницей 23-летней Саснович в четвертьфинале станет 27-летняя француженка Ализе Корне (№ 38), высшим достижением которой в мировом рейтинге является 11-я позиция. Прежде Саснович и Корне встречались однажды — в 2017 году в Майами победила белоруска — 6:4, 1:6, 6:4.

Отметим, что в Брисбене Александра Саснович пробивалась в основную сетку сквозь сито квалификации, победив в отборочных матчах американку Джулию Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№ 235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (№ 178) — 3:6, 7:5, 6:2.

А в стартовом поединке основной сетки Александра Саснович взяла верх над 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. Кристина Младенович не побеждает с августа 2017 года, серия ее поражений достигла уже 13 матчей.

Еще одна белоруска, Вера Лапко (№ 134), не смогла пробиться в число 32 участниц основной сетки, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.

Победитель турнира в Брисбене определится 6 января.