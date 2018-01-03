Белый дом: События в Иране – настоящее народное восстание 1 3.01.2018, 10:56

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США могут ввести санкции против иранских властей.

Акции протеста в Иране, вызванные падением уровня жизни, разгулом коррупции и недоверием к правящему режиму, являются настоящим народным восстанием. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает rbc.ru.

«Мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами», — сказала она. При этом Сандерс отметила, что международное сообщество не должно оставаться в стороне.

Она не исключила, что администрация Дональда Трампа может ввести новые ограничительные меры против Ирана в связи с событиями в стране. Однако Сандерс уточнила, что президент США еще не принял окончательного решения ни по поводу санкций, ни по вопросу об окончательном выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

«Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим», — сказала представитель Белого дома. Сандерс уклонилась от ответа, поддерживает ли администрация смену правящего в Иране режима. Если протестующие хотят добиться своих целей путем воздействия на действующих лидеров, пусть и действуют так, если это возможно, пояснила она.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета по правам человека по событиям в Иране. «Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — сказала Хейли. Она процитировала несколько лозунгов, под которыми протестующие выходили на улицы в иранских городах и заявила, что мир не должен повторить ошибки, которую он допустил в 2009 году (тогда в Иране прошла крупнейшая волна демонстраций со времен Исламской революции 1979 года).

По словам Хейли, выступления в Иране являются спонтанными, США не имеют к их организации никакого отношения. Обвинения в причастности к вспышке протеста она назвала «полной бессмысленностью».

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались в четверг, 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. Первые демонстранты вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда, выступления быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными. На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом «диктатором», но и смены государственного строя (Иран — исламская республика).

По неподтвержденным данным, в ходе протестов и столкновений с силами правопорядка уже погибли более 20 человек, количество арестованных превысило 400 человек.