Экологи: Натуральные ели после праздников можно отнести в зоопарк на корм животным 3.01.2018, 11:02

Как утилизировать ели после праздников.

Натуральные хвойные деревья, которые украшают дома минчан во время Нового года и Рождества, после зимних праздников можно отнести в зоопарк на корм животным, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный специалист отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анастасия Быкова.

По словам специалиста, на данный момент в Беларуси отсутствует технология промышленной переработки таких отходов. В то же время у минчан есть несколько вариантов утилизации натуральных хвойных деревьев.

— В зоопарк можно отнести те ели, которые не осыпались. На ветках должна оставаться хвоя, потому что именно ее и будут есть животные. Такой корм, в частности, подходит зубрам. В естественной среде они тоже употребляют его в пищу, поскольку в хвое много витамина С, — уточнила А. Быкова.

Эколог отметила: елки также можно отнести к контейнерным площадкам, которые расположены во дворах жилых домов. Коммунальщики вывезут такие отходы на городские полигоны ТКО.

— Кроме того, елки можно использовать для отопления, сжигать в котельных. Но в этом случае пригодится только стволовая часть дерева без веток — пояснила эколог.