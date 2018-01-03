Во Франции начали платить за смену старого авто на новое 3.01.2018, 11:10

С 1 января 2018 года в стране начали действовать новые требования и бонусы для автомобилистов.

Французы с 1 января платят за смену старого автомобиля на новое. Об этом сообщает "Укринформ".

С 1 января 2018 года начали действовать новые требования и бонусы для автомобилистов.

"Из положительного французы должны получить повышение минимальной зарплаты - на 1,24% в 2018 году, по сравнению с 0,93% в 2017 году", - отмечается в сообщении.

Ежемесячная минимальная заработная плата составит 1498 евро за 35-часовую рабочую неделю.

Еще более привлекательным является введенный после наступления нового года бонус для автомобилистов.

Владельцы старых автомобилей на бензиновых двигателях получат денежное вознаграждение от 300 до 700 евро, в случае замены машины на более экологический вариант.

То же самое коснется владельцев автомобилей с дизельными двигателями производства 2001-2006 годов.

Что же касается будущих водителей, то за нововведениями, которые вступили в действие в новом году, экзамен на получение прав будет включать проверку знания основ оказания первой медицинской помощи.

Также в новом году будет увеличены цены на топливо (на 7,6 евроцентов вырастет стоимость бензина и на 3,84 - дизтоплива), оплату стоматологических услуг, тариф за пребывание в больнице. Также вырастут цены на газ (от 0,7 до 2,4%) для домохозяйств, почтовые услуги, аренда транспортных средств, парковка, банковские услуги.