Как власти «реформировали» школьное образование 4 3.01.2018, 11:23

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Фото: Reuters

Восемь самых обсуждаемых инициатив в школьном образовании.

«Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования», — пообещал Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике для детей.

В прошлом году детям уже хотели подарить час сна и отменить для них экзамены в гимназии, учителей одеть в форму, а в школы вернуть пятибалльную систему оценок, пишет zautra.by. Что из этого получилось?

1.Одеть учителей в форму

Эта идея принадлежит Беллегпрому. В концерне считают, что создание единого стиля одежды для педагогов повысит имидж школы.

Как и прогнозировал создатель центра «100 баллов» Евгений Ливянт, решение принято не было, вместо этого народ отвлекли от реальных проблем в сфере образования.

По мнению собеседника, обсуждать введение формы для учителей можно лишь в том случае, если ее будут выдавать педагогам бесплатно.

2.Отменить экзамены в гимназии

Нововведение анонсировало Министерство образования. В соответствии с этой инициативой попасть в гимназию дети смогут по прописке, а до 10 класса в гимназиях и школах будет одинаковая программа.

Профессиональное сообщество разделилось на два лагеря: есть те, кого радуют предстоящие перемены.

— По странному стечению обстоятельств большинство этих людей не учились в гимназиях сами и не учили там своих детей, — отметила в интервью учительница гимназии Анна Северинец. — Любому, кто знает и на себе ощутил, чем отличается школа от гимназии, очевидно: закрытие их — зло.

Педагог уверена: у людей должен быть выбор, где учить детей.

Эксперты, выступающие против ликвидации гимназий, предупреждают о последствиях: упадет уровень школьного образования, снизится уровень квалификации учителей, увеличится отток молодежи в соседние страны.

Министерство образования приняло решение: гимназии в Беларуси закрывать не будут, но экзамены для поступления туда после четвертого класса отменят.

Как сообщали СМИ, в гимназии дети будут попадать по территориальному признаку, то есть по прописке. Более того, вплоть до старшей школы в гимназиях и школах будет одинаковая программа.

3.Дети смогут идти в первый класс с пяти лет, а наполняемость классов увеличат до 30 учеников

Соответствующие изменения планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании.

Журналисты обсудили нововведение с учительницей и психологом. Педагог расценила появившуюся возможность отдавать ребенка в школу с пяти лет как позитивное изменение.

Психолог и медиатор Олеся Пономаренко, напротив, считает, что психика пятилетнего ребенка не готова к школе, и поход в первый класс в этом возрасте может привести к развитию заболеваний.

Оба эксперта сошлись во мнении, что укрупнение классов негативно скажется и на успеваемости, и на заинтересованности детей в учебе.

— Учебы не будет никакой. Сильнейшие, конечно, выживут, слабейшие потеряют последний шанс научиться чему-то в рамках общей школы, — прогнозирует учительница Анна Северинец.

4.Подарить детям час сна

Эта идея принадлежит Лукашенко. Обращаясь с «посланием» народу и «парламенту», диктатор распорядился начинать учебу в школе с девяти часов утра. Такое решение он принял после разговора с младшим сыном Николаем, который рассказал отцу о том, что на первом уроке все одноклассники спят, и он – не исключение.

В результате в большинстве школ страны время начала занятий перенесли на более позднее. Занятия начинаются в 8.30 или 9.00.

У многих родителей, которым на работу к 8.00, это вызвало возмущение. Выход был найден: нулевым уроком проводят классный и информационные часы, кружки и факультативы.

Работы у учителей не стало меньше, а дети ходят в школу в разные дни недели в разное время – и не все родители считают это удобным.

5.Наладить работу по субботам с учениками в школе

— Шестой день в неделю - не выходной. Это, если хотите, скажу вам как учитель, — чтобы ученика наклонить к жизни, сделать его здоровым человеком, — призывал Лукашенко на «республиканском педагогическом совете».

В эффективности этой инициативы сомневались и учителя, и репетиторы.

Учитель физики Алесь Седяко полагает, что введение факультативных занятий по субботам не даст ожидаемого результата. Эксперт предлагает вернуть полноценный шестой школьный день:

— Когда это обязательные уроки в расписании, тогда и шестой школьный день будет эффективен. Иначе это профанация: когда приходят 10 учителей и 4 ученика.

В итоге суббота стала для учителей школ рабочим днем, в который проводят факультативы и дополнительные занятия.

6.Сделать задания на ЦТ полностью соответствующими школьной программе

Это обещание прозвучало из уст Лукашенко.

На встрече с учащимися 26 мая он заявил, что в этом году задания на централизованном тестировании для поступления в вузы будут полностью соответствовать школьной программе.

Учительница Анна Северинец не встречала никаких отступлений от программы в тестах по русскому языку, а репетитор Евгений Ливянт не смог вспомнить примеры, когда ЦТ по математике не соответствовало бы школьной программе.

Проблему кризиса школьного образования изменениями в сфере ЦТ не решить, считает Ливянт.

— Чтобы уменьшить зависимость от репетиторов, нужны нормальные школьные программы (у нас они отвратительные!). Нужны хорошие учебники. Требуются учителя, которые поступили в вуз не потому, что их больше никуда не брали с нулевыми баллами. За три месяца поменять это не получится, — уверен репетитор с многолетним стажем.

7.Вернуть пятибалльную систему оценок

Автор идеи — вице-премьер Василий Жарко. По его словам, это сделает процесс оценивания менее субъективным и более понятным для учеников и родителей.

Пока это изменение не принято. Эксперты сошлись во мнении, что переход на пятибалльную систему не решит кардинально проблемы среднего образования.

– В первую очередь, нужно понять, какие у выпускника должны быть знания, ценности, навыки. Мы должны понимать, кого мы будем иметь на выходе – потенциального эмигранта, «русского» со знаком качества или патриота Беларуси. Все развитые страны так делают – это должно быть целью образования. А уже на базе этого можно будет писать программы, учебники и готовить учителей, — отметила заместитель председателя «Таварыства беларускай школы» Тамара Мацкевич.

8.Снять с учителей обязанность собирать анализы кала у учащихся

Как стало известно журналистам, по крайней мере, в одной школе эту обязанность с педагогов сняли.

Учреждения образования должны заниматься образованием, а анализами должны заниматься учреждения здравоохранения, к такому выводу пришли в комитете по образованию Мингорисполкома.

Это далеко не весь перечень идей, которые касались среднего образования и звучали из уст высокопоставленных чиновников. Например, Лукашенко заявлял о необходимости ввести дресс-код для школьников, подключать милицию в помощь учителям и директору для наведения дисциплины и вернуть прохождение летней практики на школьных приусадебных участках.

Какого «серьезного мероприятия» на самом деле не хватает образованию

Эксперты в сфере школьного образования обращают внимание на необходимость системной реформы. Школе нужны хорошие программы и учебники, профильное образование и учителя, которые могут творчески работать. К сожалению, сейчас ни сухомлинских, ни макаренко в белорусской школе не найти.

— Сама система Минобразования в зародыше их задушила, — считает репетитор Евгений Ливянт.

А сайт nastaunik.info предлагает пять шагов, которые помогут белорусскому образованию стать лучше.

1.Определить цель образования

Белорусская школа не знает, кого должна готовить. Нужно широко обсудить в обществе и утвердить компетентностную модель ученика. Тогда школа будет точно знать, какими знаниями, компетенциями, ценностными установками должен владеть ученик, и сама решит, какими средствами лучше этого достичь.

2.Деньги из бюджета закрепить за учеником, а не за школой

Тогда школы будут заинтересованы поддерживать лучших учителей, доброжелательную атмосферу, иначе дети к ним не придут, и они останутся без финансирования. Такой подход позволяет создавать частные, общественные школы, куда из бюджета также будут перечисляться «ученические» деньги.

3.Применить научный подход и создать рамочную госпрограмму

Учителя советуют присмотреться к научным выводам и практикам соседей (например, Эстонии) и утвердить государственную рамочную программу, которая будет опираться на научный подход и национальные интересы Беларуси.

4.Пусть директоров школ выбирают Школьные советы

И тогда директор будет вынужден отстаивать интересы тех, кто его выбрал: родителей, учеников, учителей, местного самоуправления и работодателей, а не вертикали власти, как сейчас.

5.Дать учителю и школе свободу в выборе и создании методик, учебников, содержания образования

Только свободный учитель сможет раскрыть свой творческий потенциал и воспитать свободного, уверенного в своих силах ученика. Только свободный от административного пресса директор сможет сам решить, как стимулировать (в том числе и финансово) лучших учителей, повышать их квалификацию, сотрудничать с родителями, потенциальными работодателями с пользой для развития и качества образования.