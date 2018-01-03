Евро начал год с резкого роста 3 3.01.2018, 11:23

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На валютных торгах рубль «просел» по отношению к доллару и евро.

Праздники закончились, подарки вручены и получены, кошельки опустели. Если закончились запасы прошлогодней еды в холодильнике, то мы расскажем, по какому курсу вы сможете обменять инвалютную заначку, пишет onliner.by. Сегодня торги на бирже начались с резкого роста евро — почти на 1%!

Американская валюта в начале торгов растет на 0,15 копейки — в таком же темпе, что и на предыдущих торгах. Сейчас доллар покупают и продают по 1,9742 белорусского рубля. Евро продолжает расти в цене. Пока что еще плюс 2,32 копейки, торгуется на уровне 2,3785 рубля. Российский рубль медленно дешевеет. Минус 0,01 копейки, его стоимость составляет 3,4277 белорусского за сотню.

В конце прошлого года доллар подрос на 0,1 копейки и закончил торги на отметке 1,9727 белорусского рубля. Евро подорожал на 1,38 копейки. Итоговая стоимость — 2,3552 белорусского рубля. Российский рубль подешевел. Минус составил 0,11 копейки, а цена — 3,4278 белорусского рубля за сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.