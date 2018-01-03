Минчанин отжался 2018 раз в новогоднюю ночь 12 3.01.2018, 11:36

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Цель была достигнута после полудня 1 января.

Как показывает практика, новогодняя ночь от человека к человеку может чрезвычайно разниться. Александр из Минска, к примеру, выполнял отжимания. Они с товарищем решили устроить праздничный ЗОЖ-челлендж. После первой тысячи повторений настроение парня стало чуть менее новогодним, но он дотянул до конца. В итоге несколько десятков подходов позволили добиться цели. В общении с Onliner.by молодой человек рассказал, как все прошло и зачем вообще было нужно.

— Мы с другом решили ставить перед собой какие-то спортивные задачи и снимать их выполнение на видео, — говорит Александр. — Конкретно эта идея родилась совершенно случайно в канун Нового года. Изначально хотелось сделать 2018 отжиманий первого января. Но потом возник вопрос: «Почему бы не объехать Минск новогодней ночью и параллельно выполнить поставленное перед собой задание?»

Ребята выбрали раскрученные минские локации, добавили фоном праздничный стол и поехали снимать.

— Хотелось показать, что за новогодним столом можно не только заливаться алкоголем. У нас с товарищем, в принципе, довольно негативное отношение к этому делу. То есть мы можем выпить, но переборы, которые встречаются у белорусов, — это плохо. По большому счету и без выпивки у нас получилась веселая новогодняя ночь.

Реакция на человека, который выполняет отжимания, была разной.

— Родители говорили, что я головой поехал. На улице люди в основном косились и проходили мимо. Но было много позитивных реакций. Кто-то давал «пятюню» после подхода, кто-то присоединялся и отжимался прямо в кадре. Мы сохранили этот момент. Мне говорили, что ничего не получится, через два дня я не смогу руки поднять. Но вроде могу. Все хорошо, я себя нормально чувствую.

Челлендж затянулся. Александр начал примерно в 18:39 31 декабря, а закончил в 13:22 1 января.

— Много подходов — да. В начале шло гладко, а потом устал. До 800 отжиманий все было просто. А затем начались сложности. Начались подходы и по 20, и по 15 отжиманий. Главное, что цель достигнута.

Александр с товарищем — оба по ЗОЖу. Простые физкультурники-энтузиасты, никого не представляют. Александр восемь лет занимается брейк-дансом. Друг год назад активно пошел в спорт. В общем, действуют на творческих началах и планируют снимать новые ролики спортивной тематики.

— Мы не ходим в тренажерку. Работаем только с собственными весами. Элементарно подтягиваемся, отжимаемся, плюс самые простые базовые комплексы — стойки на руках и так далее. Здоровьем, в общем, занимаемся. Питание, тренировки, режим.