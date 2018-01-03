Хозяин Полесья: Интересная история Альбрехта Радзивилла 2 Борис Павловский

3.01.2018, 11:48

1,830

Могущественный канцлер ВКЛ, которого до сих пор помнят в Пинске.

До 1953 года на центральной площади Пинска, рядом со зданием иезуитского коллегиума, стоял величественный костел, составлявший единый комплекс бывшего монастыря. Он был построен в середине XVII века на средства здешнего старосты Альбрехта Станислава Радзивилла.

«Прерванный полет»

Его еще при жизни называли «хозяином Полесья». После королевы Боны никто так не занимался переустройством юго-западной части Беларуси. При Альбрехте Станиславе здесь процветала торговля и даже начали открываться первые мануфактуры. Особенно преуспевали мастера кожевенного дела, гончары и бондари. Радзивилл не только воевал, но и строил. Много путешествуя по Европе, был вхож в королевские и княжеские дома Австрии, Германии, Чехии (само собой разумеется, знал несколько иностранных языков).

Он привозил на родину зарубежные новинки и старался распространять их. К примеру, одним из первых ввел в строительный обиход изразцовую плитку, которой облицовывали стены внутри того же иезуитского коллегиума в Пинске. При Радзивилле же в Пинске появились большой по тем временам порт и первая судоверфь - прообраз нынешнего судоремонтного завода.

В 1632 году канцлер литовский поддержал избрание на польский королевский престол шведского принца Владислава Вазы, а в 1646-м - Яна Казимира. Ярый и ревностный католик, Альбрехт Станислав Радзивилл активно выступал против протестантов и православных. Всячески поддерживал иезуитов, их интересы на территории ВКЛ, которые полностью совпадали с его интересами по усилению позиций католицизма. С началом восстания Богдана Хмельницкого в 1648 году он проводил политику решительной борьбы против восставших.

В 1656 году король поручил Альбрехту Радзивиллу переговоры с Данией и Голландией. С этими странами ВКЛ и Польша намеревались установить союзнические отношения в предстоящих войнах против России и Швеции. Переговоры проходили в Гданьске, и поначалу весьма успешно. Но спустя три дня после их начала Альбрехт Станислав неожиданно умер. По официальной версии, смерть наступила от простуды, которую 60-летний князь мог подхватить на сыром балтийском побережье.

И все же... В те далекие времена демократия в ВКЛ, как и в большинстве стран Европы, имела особый средневековый привкус. Разногласия между двумя крупнейшими религиозно-политическими силами (католической и православной церквями) решались в основном не через выборы, а при помощи мушкетов, арбалетов, таранных машин, а иногда и более изощренными способами устранения противников.

Была ли смерть А.С. Радзивилла естественной или все же стала результатом очередного заговора, вряд ли мы узнаем когда-либо. Но факт остается фактом: после ухода из жизни канцлера ВКЛ переговоры в Гданьске прекратились. А спустя несколько месяцев началась очередная русско-польская война, первой мишенью которой стала белорусская земля. Огнем и мечом уничтожались целые города, а людские жертвы исчислялись сотнями тысяч. «Кровавый потоп» - так назовут историки тот трагический период, когда Беларусь потеряла треть своего населения. Ставший родным для Альбрехта Станислава Пинск выгорел практически полностью. В нем погибли 15 тысяч из 24 тысяч горожан.

Справка

Альбрехт Станислав Радзивилл (1595-1656) родился на Волыни, в имении Олыка (между Луцком и Ровно). Младший сын Николая Христофора Радзивилла Сиротки и Эльжбеты Вишневецкой. Учился в Несвижском иезуитском коллегиуме. Вместе со своими отрядами принял участие в войне со Швецией в 1608 г., где отличился при взятии Риги.

Участвовал в войне с Россией 1610-1612 гг. С 1623 г. - канцлер литовский и староста виленский. С 1631 года - староста пинский и кобринский. Был дважды женат, но взрослых наследников не оставил.

Уникальный стиль коллегиума

Строительство кафедрального костела Святого Станислава было начато в 1635 году в двухстах метрах от реки Пины. Храм возвели из кирпича - типичного материала для тогдашнего монументального зодчества. Общий объем здания составлял 40 тысяч кубометров, наибольшая ширина фасада - 25 метров. На убранство костела могущественный магнат средств не жалел. Внутри деревянные стены были украшены художественной резьбой, свод - фреской «Иисус, воскрешающий Лазаря». В костеле стояли попарные колонны. Над боковыми нефами на втором и третьем этажах размещались пространства для хоров.

В свое время это был самый крупный католический храм Великого княжества Литовского. Его кресты поднимались на почти тридцатиметровую высоту. По красоте фасада с пинским иезуитским костелом Святого Станислава в то время мог соперничать лишь костел иезуитов в Гродно (1647-1663 гг.). В 1646-м, спустя 11 лет после начала строительства, костел освятили.

Параллельно строилось здание монастыря и коллегиума. Располагалось оно в восточной части главной рыночной площади. Рядом с ним размещались многочисленные торговые ряды, где несколько раз в год устраивались знаменитые на всю страну ярмарки. На другой стороне площади находился мощный Старый замок с высокими насыпными бастионами (был разрушен во время «кровавого потопа» и больше не восстал из руин).

Архитектурное решение фасадов коллегиума весьма уникально для Беларуси того времени. Прежде всего поражает редкое объединение отличительных черт, присущих ренессансу и барокко. Так, прямоугольные окна, своеобразная форма наличников и открытая галерея-аркада на первом этаже со стороны двора целиком соответствуют признакам ренессанса. А от барокко архитекторы заимствовали пилястры и так называемую французскую «ломаную крышу». Именно последняя придает зданию оригинальный вид и делает его композицию более динамичной.

Внутренняя планировка коллегиума имела коридорную схему. На первом этаже размещались классы, общая столовая и хозяйственные помещения. На втором и третьем - лаборатории, библиотека, а также жилые комнаты учеников и монахов.

Отдельные помещения были расписаны настенными фресками (школьный театр, ряд классов). Пол был выложен белыми глиняными плитками. Многочисленные камины и печи украшены изразцами в основном зеленого цвета с геометрическим, солярным и зооморфным орнаментом. Под коллегиумом находились большие подвалы, которые сейчас частично засыпаны землей.

По счастливой случайности комплекс религиозных сооружений на центральной площади Пинска не сильно пострадал во время войн, обрушившихся на город в семнадцатом веке. В конце XVIII столетия их передали униатам. После присоединения Беларуси к Российской империи костел перешел к базилианам, а монастырь в 1800 году был освящен как православный Богоявленский. После Первой мировой, в 20-летний «польский» период (1918-1939), в костеле снова служили мессу.

Время прихода советской власти связано с началом разрушения некогда величественного храма. Есть любопытное воспоминание на сей счет пинчанина-эмигранта Джулиуса Марголина: «...Группа из 20 пособников с красными повязками на рукавах подбежали к стоящим орудиям и танкам на улице Пилсудского (ныне Первомайская. - Авт.) и специально сказали, что якобы кто-то забрался на костел и стреляет по Красной армии и коммунистам. Подъехал танк и одно орудие, начали палить по башне и амвону. Крыша, одна башня и фрески были разрушены. Следов, что кто-то мог быть в здании, не было обнаружено».

В ту пору костел внутри почти весь выгорел, обвалилась крыша. В 1953 году при реконструкции города и установке на площади памятника Ленину костел окончательно уничтожили взрывом.

К зданию бывшего коллегиума судьба и время оказались не столь беспощадны. Оно сумело пережить не одну войну, революцию, эпоху «воинствующего атеизма» и сохранилось до наших дней почти в первозданном виде, став, по сути, визитной карточкой современного Пинска. В послевоенный период там размещалась экспозиция Музея Белорусского Полесья. Заглянув в него, можно больше узнать и о некогда могущественном канцлере ВКЛ Альбрехте Станиславе Радзивилле, оставившем свой богатый след на нашей земле.

Борис Павловский, vb.by