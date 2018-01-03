Минфин полез в долги в первый рабочий день года
- 3.01.2018, 11:50
- 3,508
Сегодня стартовала продажа валютных гособлигаций 244 выпуска.
Министерство финансов Беларуси начало занимать на внутреннем рынке в первый рабочий день года. Сегодня 3 января стартовала продажа валютных гособлигаций 244 выпуска. Она будет продолжаться до 15 февраля, пишет belmarket.by.
Всего Минфин хочет занять 50 млн. долларов. Облигации предлагаются физическим и юридическим лицам.
Ценные бумаги будут находиться в обращении по 4 ноября 2022 года. Ставка процентного дохода по ценным бумагам составит 4,4% годовых. Доход будет выплачиваться раз в полгода.
Облигации будут размещаться через систему БВФБ.
В проекте госбюджета на следующий год потолок государственного внешнего долга запланирован на уровне 19,9 млрд. долларов, а внутреннего долга – 10 млрд. рублей.