Минфин полез в долги в первый рабочий день года 3.01.2018, 11:50

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Сегодня стартовала продажа валютных гособлигаций 244 выпуска.

Министерство финансов Беларуси начало занимать на внутреннем рынке в первый рабочий день года. Сегодня 3 января стартовала продажа валютных гособлигаций 244 выпуска. Она будет продолжаться до 15 февраля, пишет belmarket.by.

Всего Минфин хочет занять 50 млн. долларов. Облигации предлагаются физическим и юридическим лицам.

Ценные бумаги будут находиться в обращении по 4 ноября 2022 года. Ставка процентного дохода по ценным бумагам составит 4,4% годовых. Доход будет выплачиваться раз в полгода.

Облигации будут размещаться через систему БВФБ.

В проекте госбюджета на следующий год потолок государственного внешнего долга запланирован на уровне 19,9 млрд. долларов, а внутреннего долга – 10 млрд. рублей.