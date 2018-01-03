Климат меняется: Грибники находят лисички и змей 9 3.01.2018, 11:59

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Теплая зима продлила грибной сезон.

Прогулка в лес в нынешнюю пору может удивить не только пробивающейся сквозь землю травкой, но и тем, что прямо под ногами вы можете увидеть змею. Именно на такую, живую и настоящую, набрел возле поселка Мелиоративное на Днепропетровщине (Украина) Юрий Щелкун.

- Вот вам и зима, сфотографировал пять минут назад, - поделился "находкой" мужчина в соцсетях. – По идее, они спать должны, а эта вылезла из камней.

Герпетолог, доцент Днепропетровского национального университета Виктор Гассо подтвердил kp.ua, что это степная гадюка, которая занесена в Красную книгу и находится под охраной.

- При низкой температуре змеи впадают в спячку, зимуют в щелях под корнями деревьев, но когда воздух прогревается до +4, +8 – вылезают наружу, - говорит специалист. – Это такая погодная "ловушка" для них. Вполне возможно, что она вышла погреться на солнышко. Однако это ложная тревога.

Такая "прогулка", по словам Гассо, может стоить змее жизни, поскольку при заморозке она впадет в состояние оцепенения и не сможет спрятаться обратно, а значит – погибнет. Тем, кто вот так же, как Юрий, случайно наткнется на змей, герпетолог советует не действовать самостоятельно, а обратиться к специалистам.

- Ее можно спасти, посадить в деревянный ящик с соломой и отверстиями, спрятать в погреб, а в апреле отвезти подальше в лес и выпустить, - говорит Виктор Гассо.

Нападать в такое время змеи вряд ли смогут, так как сонные, но лучше все же не рисковать и не испытывать судьбу.

Зима – грибной сезон

Любители "грибалки" то ли открыли новый, то ли продолжают старый сезон, но даже в январе после праздников продолжают хвастаться грибным уловом. Так киевлянка Лариса Филоненко в сети поделилась фотографией собранных 2 января лисичек.

"Мало, но есть", - подписала снимок женщина.

Любители собирать грибы подтверждают - теплая зима продлила грибной сезон.