«Однажды ГАИшники спросили, что это за Абрам?» 5 3.01.2018, 12:14

7,469

Владелец редкого Abarth 500 рассказал о своей машине.

Сегмент «заряженных» хетчбэков в Беларуси пустует как магазины новогодних подарков утром 1 января. Дилеры (за редким исключением) не возят к нам подобные модели, да и очереди покупателей не видно. У нас скорее купят Mercedes-AMG или BMW M, нежели Volkswagen Golf GTI или Ford Focus ST. Таким образом, относительно недорогие «зажигалки» малых классов стали в нашей стране своего рода эксклюзивом. Герой сегодняшней статьи — минчанин Олег — катается на настоящем «единороге» в белорусском «полоседановском» автопарке. У него Abarth 500. У нас-то и обычный Fiat 500 — редкая игрушка, а доработанный придворным ателье вариант встречается реже, чем живой скорпион. Кстати, о скорпионах. Логотип с изображением этого членистоногого — первое, что отличает «Абарт» от базового 500-го. Но это далеко не все. Фактически это две разные машины, пишет onliner.by.

Охотился за автомобилем четыре года

Олег купил машину в июле этого года. В Россию ехать не пришлось — белоснежный Abarth колесил по Беларуси. До этого на автомобиле ездила девушка, которая купила его новым в салоне и привезла в нашу страну без пробега. По словам владельца 500-го, в РБ всего четыре таких хетчбэка. Как минимум два из них — «американцы». Этот — европейский экземпляр.

«Бывшая владелица уехала жить в другую страну, и последние годы машина практически стояла. Я видел ее на парковке по дороге на работу. Охотился за данным экземпляром четыре года. Когда понял, что на автомобиле вообще не ездят, нашел владелицу и предложил купить. Машина 2009 года. Пробег сейчас составляет 62 тысячи километров, из которых 12 тысяч — мои», — поделился историей приобретения Олег. Здесь будет важно отметить, что Abarth — не единственный его автомобиль. Это скорее вариант выходного дня. На каждый день у минчанина есть Mercedes C-Class.

Что под капотом?

У всех «Абартов» под капотом «бьется» 1,4-литровое 4-цилиндровое сердечко. Итальянцы, быть может, и рады запихнуть в «малыша» более объемистый двигатель, но места там кот наплакал. Даже «один и четыре» еле-еле вмещается в подкапотное пространство. Мотор турбированный. По заводу выдает 135 л. с. Разгон до сотни — 6,9 секунды. Олег сделал чип-тюнинг, и теперь под правой ногой водителя мощность 170 л. с. и тяга 290 Н·м. Это не «левая» прошивка. Итальянцы выпускали 170-сильные Abarth 500 — лимитированная версия Ferrari Edition. Вообще, несмотря на «бюджетность» модели, у 500-го очень много различных спецверсий. Бывали и 175-сильные. Кстати, громкий звук выхлопа — фирменная черта всех «Абартов». Карло Альберто Абарт — одно из самых значимых имен в автомотоистории Италии. Этот человек является основателем ателье, которое изначально специализировалось именно на гоночных выхлопных системах. Сегодня звук для Abarth 500 настраивают инженеры Ferrari. Но Олег решил добавить в тембр голоса машины немного дополнительных обертонов.

«Я добавил в выхлоп отстрелы на сбросе газа. Это было чисто мое пожелание, и теперь, когда я отпускаю педаль газа, по округе разносятся сочные хлопки. Но это только в режиме Sport. Если включить обычные настройки, то у автомобиля меняется не только звук выхлопа, но и настройки руля, отклик на газ и наддув турбины», — рассказал владелец.

Когда купил, боялся заводить

На фотографиях машина на неоригинальных дисках с зимней резиной. У Олега есть 17-дюймовые заводские колеса на «лете». Парень предпочел не называть сумму, за которую приобреталась модель, отметив, что цена была «ниже рыночной». При этом автомобиль был в очень плохом состоянии. Минчанин даже побоялся заводить Abarth и повез его на СТО с помощью эвакуатора. Там поменяли все жидкости, тормоза (включая диски) Brembo, ГРМ и другие мелочи. Обошлось все это в 600 долларов по курсу. По словам владельца, проблем с запчастями нет. А после «цешки» и цены радуют.

Данный экземпляр «Абарта» почти в максимальной комплектации. Нет только ксенона и панорамной крыши. Базовую магнитолу Олег заменил на сенсорную мультимедийную систему, которую еще и подключил к интернету.

«Насколько я знаю, в Беларуси всего четыре таких экземпляра. Красный, черный, серый и мой — белый. В городе однажды встретил серую машину. Догнал, попытался посигналить. Но владелец оказался не очень общительным. Красный и черный, кажется, продаются сейчас на вашей „Автобарахолке“. Поездив на Abarth летом, я понял, что за эти деньги трудно найти автомобиль, который дарит такие эмоции от езды. Мой Mercedes два месяца стоял у окна. Даже не заводил его», — рассказал парень.

Привлекает внимание на дороге

По словам владельца, на хетчбэк обращают внимание в городе, некоторые приветственно машут, показывают «класс». На парковках яркий белый Abarth привлекает много людей — все хотят сфотографироваться с машиной. И хотя некоторые могут спутать ее с обычным Fiat 500, кроме кузовных элементов (далеко не всех!) и салона здесь практически нет сходств. Подвеска своя, двигатель другой, настройки коробки тоже. «Абарт» бывает с роботизированной коробкой, но фанаты больше ценят «механику». У Олега как раз «палка».

«Благодаря этому автомобилю я обзавелся огромным количеством новых знакомых. Очень часто на светофоре открывают окно и спрашивают, настоящий ли Abarth. Приятно, что некоторые автолюбители узнают эту модель. Но в Беларуси сегмент маленьких быстрых машин все же не развит. Это в Италии „Абартов“ достаточно много в числе других 500-х. А у нас чаще встретишь какой-нибудь дорогущий кроссовер Mercedes-AMG. Есть люди, которые даже обычного Fiat 500 не видели. Однажды гаишники остановили меня и спросили, что это за Абрам?» — улыбаясь вспомнил Олег.

Ни в какие дальние путешествия на этом 500-м владелец не отправлялся. Максимум — по Беларуси. В городе компактный Abarth удобный и юркий, но на трассе это не самый комфортный автомобиль. К тому же не каждая спина выдержит долгую поездку в спортивных «ковшах». Зимой на «Абарте» тоже ездить не очень удобно. Когда нет снега, еще ладно. Но если дорога заснежена, то ни о каком удовольствии от езды речи не идет.

Какой расход? Сколько мешков картошки влезет?

«В обычном городском режиме машина расходует 7,5—8 литров бензина на сотню. Заливаю только 98-й. В режиме „в топку“ по городу — 12 литров. По трассе „ест“ меньше 7 литров на 100 километров. В общем, обычный расход для „раздутого“ 1,4-литрового турбодвигателя. Багажник на удивление довольно вместительный. Ожидал, что будет меньше. Я, конечно, не загружал, но думаю, мешка два картошки влезет. При желании можно сложить задние кресла. „Абарт“ слегка занижен по сравнению с обычным Fiat. К тому же здесь спортивная „юбка“ — ни к одному бордюру не подъедешь. Благо автомобиль маленький и с парковкой проблем не возникает», — поведал о практичных моментах владелец.

Продается?

Кроме того первого ТО проведены следующие работы: чип-тюнинг, на турбину установлен Blow OFF (машина «пшикает» как в NFS), кузов полностью перекрашен, установлена мультимедийная система. Никаких серьезных поломок пока не было. В будущем Олег планирует поставить другие тормоза, чтобы участвовать в трек-днях. Продавать свой Abarth парень не собирается — слишком долго его искал.