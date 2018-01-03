Фильм по сценарию Андрея Курейчика вышел в лидеры российского проката 8 3.01.2018, 12:34

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За первую неделю сборы ленты в кинотеатрах превысили $7 миллионов.

Фильм "Движение вверх", над сценарием которого работал белорус Андрей Курейчик, вышел в лидеры российского кинопроката. За первую неделю (с 28 декабря) сборы ленты в кинотеатрах превысили 400 млн рублей — $7 млн.

"Движение вверх" рассказывает историю победы советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В финальном матче команда Владимира Кондратина победила сборную США, которая до сих пор вообще не проиграла ни одной игры на олимпийских турнирах, сообщает "Еврорадио".

Решающими стали последние 3 секунды той игры. Американцы выигрывали 50:49 и уже даже успели ошибочно начать праздновать победу. Но Иван Едешко (кстати, уроженец Гродненщины) через всю площадку дал пас Александру Белову, и тот, воспользовавшись тем, что двое игроков сборной США помешали друг другу, забросил победный мяч.

По данным российской "Единой автоматизированной информационной системы", ближайший конкурент "Движения вверх" — лента "Три богатыря и принцесса Египта" — собрал за неделю около 310 млн российских рублей ($5,4 млн).