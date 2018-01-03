Под Толочином пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя 10 3.01.2018, 12:33

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Автобус следовал по маршруту Пинск-Москва.

В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск-Москва ударил ножом помощника водителя.

Подробности произошедшего корреспонденту БелТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Преступление было совершено 1 января около 22 часов на обочине дороги Минск - Москва - граница России возле д. Старая Будовка.

Здесь во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя (56-летнего жителя Пинска) и скрылся в лесу.

Уже через 40 минут сбежавший пенсионер был задержан сотрудниками РОВД в лесном массиве недалеко от места преступления. Помощник водителя получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию местной ЦРБ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.