Под Толочином пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя

Под Толочином пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя10
- 3.01.2018, 12:33
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Автобус следовал по маршруту Пинск-Москва.
В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск-Москва ударил ножом помощника водителя.
Подробности произошедшего корреспонденту БелТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Преступление было совершено 1 января около 22 часов на обочине дороги Минск - Москва - граница России возле д. Старая Будовка.
Здесь во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя (56-летнего жителя Пинска) и скрылся в лесу.
Уже через 40 минут сбежавший пенсионер был задержан сотрудниками РОВД в лесном массиве недалеко от места преступления. Помощник водителя получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию местной ЦРБ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.