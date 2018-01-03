Forbes: Сколько будет стоить нефть в 2018 году 3 3.01.2018, 12:40

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Озвучены основные сценарии по динамике цены на «черное золото».

При обсуждении перспектив нефтяного рынка главный вопрос, удержится ли стоимость барреля в 2018 году выше отметки в $60 или вновь пойдет вниз. Кто в наступающем году одержит верх — «быки» или «медведи»?

Оценка стоимости нефти в 2018 году зависит от того, кто ее называет. Банк России считает, что средняя цена нефти в 2018 году составит $55 за баррель и это почти повторяет прогноз Citigroup и Barclays. Goldman Sachs Group Inc прогнозирует уровень в $62, а UBS и Credit Suisse — $60, пишет forbes.ru.

С одной стороны баланс спроса и предложения уже достигнут во II квартале 2017 года и переизбытка сырой нефти больше нет, а с другой стороны рынок помнит о свершившейся «сланцевой революции», которую якобы «проспали» нефтяные компании Старого Света, а также о том, как легко ближневосточные государства начинают ценовой демпинг, если хотят отвоевать долю у других игроков.

Тем не менее, нефтяной рынок в 2018 году, скорее всего, продолжит динамику 2017 года и покажет небольшой повышательный тренд, а 200-дневная скользящая средняя через год может оказаться у отметки в $65 за баррель. Предпосылок для реализации именно такого сценария намного больше, чем условий для снижения или нового обвала к уровням в $40 за баррель.