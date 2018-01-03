Горди Дуайер: Мы дадим бой «Металлургу» 4 3.01.2018, 12:47

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Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» рассказал о предстоящем матче с «Магниткой».

В преддверии сегодняшнего матча чемпионата КХЛ против "Металлурга" (Магнитогорск, 15.00) главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер вспомнил о хорошем и плохом, о праздниках и буднях, пишет официальный сайт минского "Динамо".

- Расскажите, как команда провела четыре дня после победы над СКА?

- Мы дали ребятам несколько выходных, чтобы провести время с семьей, перефокусироваться и восстановить энергию после очень насыщенного отрезка во второй половине декабря, который в принципе нам удался. А затем возобновили подготовку к этой выездной серии.

- Причем возобновили уже утром первого января, и вы прилично нагрузили подопечных...

- Они провели пару дней без льда, и требовалось быстро втянуть их в прежний ритм, вернуть к работе. Поэтому первого числа провели короткую, но очень интенсивную тренировку. В принципе в похожем ключе прошло и следующее занятие накануне вылета в Магнитогорск.

- Как встретили новый год?

- О, мне посчастливилось выбраться в город с другом и его семьей. Это был новый опыт. Посмотрел, как отмечают праздник в Беларуси. Узнал некоторые здешние традиции. Было действительно здорово.

- Понятно, что Рождество куда более значимый праздник для североамериканцев, но, может, у вас есть какие-то новогодние традиции?

- Да, Рождество наступает раньше, и все фокусируются на этом дне, особенно на том, чтобы провести время с семьей, с детьми, порадовать близких. Новый год — это больше праздник для взрослых. Они вспоминают прошедшие 365 дней, строят какие-то планы на будущее. Что касается моей семьи, то у нас был традиция — "Jonny-New-Year", предложенная моими родителями. Джонни — это вымышленный персонаж, который якобы приходил в канун Нового года и оставлял небольшие подарки детям. Благодаря такой легенде 31 декабря вся детвора старалась пораньше лечь спать, чтобы быстрее наступило утро и можно было найти подарки. Это позволяло моим родителям вместе с соседями, которые жили поблизости, в спокойной обстановке насладиться вечером. В общем, хитро придумано.

- На чем нам надо сфокусироваться в среду, чтобы дать бой "Магнитке"?

- Разумеется, "Металлург" — очень мастеровитая команда, с талантливым нападением. Нам важно показать отличную командную игру и лишить соперника моментов в атаке. Кроме того, нельзя забывать о дисциплине, которая в таких поединках выходит на первый план. Поскольку, сидя в боксе для штрафников, невозможно создавать голевые ситуации.

- Сильно ли эта встреча будет отличаться от встречи с магнитогорцами в Минске?

- Тогда получился очень напряженный, эмоциональный матч с волевым камбэком в третьем периоде, который вдохновил и болельщиков, и саму команду. Благодаря этому смогли одержать победу над одним из топовых клубов лиги. Но в гостевых поединках у нас нет такой мощной поддержки фанатов. Необходимо сфокусироваться на дисциплине и сыграть предельно внимательно.