В минском зоопарке волчица взобралась на крышу вольера 3 3.01.2018, 12:53

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Фото: minskblog.livejournal.com

Инцидент подтвердил заместитель директора зоопарка.

В аккаунте Facebook Виктора Мартиновича появились фото, на которых человек снимает волка с крыши здания в минском зоопарке.

Виктор рассказал CityDog.by, что снимки сделаны 2 января. Он предположил, что зверь мог испугаться петард и фейерверков, которые сейчас активно взрывают минчане, и забраться на крышу.

Журналисты дозвонились до заместителя директора зоопарка Александра Сафронова. Оказалось, что молодая волчица не первый раз перепрыгивает ограждения, а на крышу забралась впервые.

– Это с петардами не связано. Волки у нас рожденные в неволе и, в принципе, ручные. Среди них есть спортсменка, скажем так, которая, несмотря на ограждения, умудрилась через них перебраться. Ее поймали и посадили в вольер. На этом инцидент был исчерпан. Сегодня мы укрепили ограждения, – рассказал Александр Сафронов.

Замдиректора говорит, что сбежать волчица не может, потому что все ограждено, а зоотехники и работники по уходу дежурят круглосуточно. Всего в минском зоопарке сейчас живет 5 волков в достаточно большом, по словам Александра Сафронова, вольере.