Синоптики рассказали о погоде до конца недели 3.01.2018, 13:03

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Новый год начался с очень теплой погоды.

Январь продолжил эстафету теплого декабря, и новый год начался с очень теплой погоды. До конца текущей недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы.

Сохранится теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. И только на следующей неделе установится зимний характер и температурный фон понизится до отрицательных значений. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

4 января, в четверг, ночью на большей части территории Беларуси ожидаются осадки, днем также пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит −1… +4°С, максимальная температура днем повысится до +1…6°С.

В пятницу, 5 января, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами по стране ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем 0…+5°С, по юго-западу она повысится до +7°С.

6 января, в субботу, ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +1…7°С.

В воскресенье, 7 января, сохранится теплая погода, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, туман. В ночные часы по северу страны подморозит и на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…+4°С, максимальная днем +2…7°С; но уже в северных районах ночью −1…−3°С, днем около 0 °C.

8 января, в понедельник, с ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, а температурный фон понижаться. В отдельных районах Беларуси еще возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…−7°С, лишь по югу еще будет около 0 °C, максимальная температура днем составит −4…+2°С.

9 января, во вторник, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −3…−9°С, максимальная температура днем составит 0…-6°С.