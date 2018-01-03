Милиция прокомментировала наезд сотрудника ГАИ на солигорчанку 30 3.01.2018, 13:09

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29 декабря жительницу Солигорска сбил патрульный автомобиль.

Напомним, авария произошла 29 декабря в 7.50 на пешеходном переходе в городе Солигорске на улице Ленина. Горожанку сбил патрульный автомобиль.

Представитель официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек прокомментировал факт ДТП, пишет tut.by.

— Предварительно ДТП было совершено по вине 43-летнего сотрудника ГАИ, мы этот факт не отрицаем. Он нарушил ПДД — не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Степень его вины будет определена после выводов судебно-медицинской экспертизы, а также будет зависеть от состояния здоровья и причиненного вреда потерпевшей. Предварительно был поставлен диагноз: ушибы, гематомы, состояние алкогольного опьянения. Но, подчеркну, что в определении степени вины сотрудника состояние потерпевшей не будет иметь никакого значения.

Евгений Сачек отметил, что все мероприятия по оформлению ДТП были выполнены сразу после аварии, горожанку доставили в больницу, о самом факте руководство Солигорского РОВД узнало сразу же. В отношении сотрудника ГАИ проводится проверка.