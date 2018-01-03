Россия проиграла США и вылетела с МЧМ по хоккею 13 3.01.2018, 13:40

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Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

В полуфинале американцы сыграют со сборной Швеции.

В первом периоде американцы забили первыми, в численном большинстве точный бросок удалось нанести Кифферу Беллоузу. Россияне отыгрались благодаря голу Марселя Шолохова, но затем Кайлер Ямамото вновь провел шайбу в наши ворота. В третьем периоде Андрей Алтыбармакян восстановил паритет. В самой концове последней двадцатиминутки Киффер Беллоузу вывел свою команду вперед, а итог установил Джоуи Андерсон, забив уже в пустые ворота, пишет sovsport.ru.

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Баффало (США)

1/4 финала

США – Россия – 4:2.

Голы: Беллоуз, 02:18, Ямамото, 14:34, Беллоуз, 52:31, Андерсон, 59:18 - Шолохов, 10:32, Алтыбармакян, 43:39.