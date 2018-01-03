«Выставив авто на продажу, я лучше узнал страну и людей» 8 3.01.2018, 13:58

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Непростая история продажи микроавтобуса в Беларуси.

Свою историю сайту abw.by рассказал владелец микроавтобуса Citroеn Jumper:

- Несколько лет назад я приобрел 20-летний пассажирский микроавтобус Citroеn Jumper с двухлитровым бензиновым двигателем. Живу я в деревне, на тот момент - в недостроенном доме, поэтому искал автомобиль для нерегулярных поездок, доставки материалов. Да просто нужен был недорогой и универсальный автомобиль, который мог бы выручить и на работе, и дома.

"Сам факт постоянного внимания к машине раздражал"

Citroёn Jumper - автомобиль достаточно надежный. За 70 тысяч километров вышла из строя пара ступичных подшипников, несколько элементов передней подвески. Также можно вспомнить "закисшие" передние суппорты, проблемы с электрикой, генератор, стартер - это все ремонты, не считая обслуживания. Проблемы по электрике возникают редко и, как правило, в силу возраста автомобиля или из-за длительных простоев.

В 2016 году характер моей работы изменился. Citroёn стал простаивать неделями, иногда месяцами. Работаю я дома, поэтому мне несложно было обходиться без микроавтобуса, а когда возникала необходимость куда-то съездить, я пользовался легковой машиной или велосипедом. Нет нужды тягать с собой две тонны "железа" в виде Jumper через весь город, например, из Малиновки в Уручье для того, чтобы с кем-то встретиться. Машину я продавать не собирался, иногда все же ею пользовался, но, как выяснилось, длительные простои для старой машины губительны. В моем Citroёn это проявлялось особенно.

После первого длительного простоя возникли проблемы с передними тормозными суппортами и с электрической частью машины. После второго простоя вопросы повторились, а с электрической частью усугубились, стал заедать трос ручного тормоза. Прежде чем куда-то поехать после длительной стоянки, приходилось устранять технические неполадки.

Сам факт постоянного внимания к машине раздражал. И это притом что Citroёn я пользовался все реже. Чтобы что-то перевезти, можно взять напрокат прицеп к легковому автомобилю. Чтобы раз или два в год съездить на море, можно взять в аренду минивэн или кемпинг, необязательно для этого весь год содержать микроавтобус.

Итак, я решил продать Jumper. Автомобиль неплохой, универсальный, возможно, кому-то был бы прекрасным помощником в хозяйстве или по работе. Так я размышлял тогда, выставляя его на продажу.

"Люди не читают - люди смотрят картинки"

Но, как выяснилось, продать у нас микроавтобус с бензиновым двигателем не так просто. Средняя цена по рынку дала мне стабильно несколько звонков в день. В неделю приезжали два-три человека посмотреть и прокатиться на машине. Но наши люди не читают объявления и не слушают, что им говорят по телефону, - наши люди смотрят картинки. Примерно половина приезжавших обиженно заявляла:

- Почему вы не сказали, что он бензиновый?

- Как? - удивлялся я. - Мы ведь обсуждали расход топлива. Говорили о расходе бензина и газа.

Кто-то соглашался, что, мол, точно, да, извинялся. Кто-то злился и уезжал недовольным. Тогда я сделал дополнительный акцент в объявлении на то, что двигатель бензиновый, оборудованный газовой установкой второго поколения, и в каждом последующем разговоре по телефону напоминал об этой "нетрадиционной" особенности моего автомобиля для нашей местности - потенциальные покупатели приезжать стали реже. Но все происходящее вселило в меня оптимизм. Почти каждый из тех, кто все же добирался на "смотрины", говорил, что машина действительно в очень достойном состоянии и если бы был дизельный двигатель, то забрали бы машину не торгуясь. Но, как говорится, слова, слова, одни слова…

Прошел месяц. Я снизил цену и оказался в нижнем ценовом сегменте за подобный автомобиль. Странно, но ситуация не изменилась. Звонков, конечно, стало больше, но людей по-прежнему приезжало немного. Если быть честным, то стоит сказать, что за все это время было несколько реальных покупателей. Одни смотрели машину как бы на будущее, еще не продав свою. Даже просили меня снять машину с продажи, потому как дело уже решенное, или отдать машину в рассрочку. Я готов был это сделать, только получив задаток, но задатка не следовало. Эти странные покупатели периодически меня набирали и долго еще напоминали о себе, что, мол, уже завтра его "ляльку" заберут - и он у меня с деньгами.

"Выставив Jumper на продажу, я лучше узнал страну и людей"

Двух человек я отговорил. Первый, предприниматель, планировал развозить продукцию собственного производства. Предприниматель хотел "делать" в день 600-800 километров по стране. Он не торговался, но требовал от меня гарантий, что в ближайшие полгода в автомобиле ничего делать не нужно. Конечно, я не мог дать ему таких обещаний, за полгода с такими планами он должен был проехать примерно 80 тысяч километров. Я честно ему сказал, что с таким пробегом, не считая регламентного обслуживания, неизбежно нужно будет делать переднюю подвеску, скорее всего - не один раз. По регламенту в Jumper много работ каждые 60 тысяч. С 20-летней машиной произойти может что угодно в любой момент. О каких гарантиях речь? Этот странный человек несколько раз звонил и приезжал дважды. Оба раза он настойчиво требовал заверений. Я предложил обратиться на СТО для оценки технического состояния автомобиля, а также готов был сделать скидку и на диагностику, и на предполагаемый ремонт, если таковой потребуется. Но этого ему показалось недостаточно, он уехал и больше не вернулся.

Второй - молодой человек, многодетный папа, который хотел купить машину для того, чтобы возить деток на море и в горы. Машина ему очень-очень понравилась, он все время улыбался, во время пробной поездки смотрел в даль и мечтательно рассказывал о предстоящих путешествиях. Он тоже хотел гарантий, но говорил не в километрах, а во временных рамках. Так, чтобы года два-три особо не вкладывать в автомобиль, а просто ездить и наслаждаться. Очень переживал, сколько машина может потерять в цене за эти два или три года, рассчитывал на большую скидку. Это нормально, все желают не потерять в цене и получить скидку.

Но при всем этом он вообще ничего не понимал в автомобилях. Технически был откровенно слаб. Во время поездки он просил объяснить, чем отличаются газ, бензин и дизель. Задавал пугающие вопросы, например, почему в Jumper три педали, а не две, как в машине его папы. Если бы он настоял, я бы продал ему машину, но он спросил моего совета, я посоветовал хорошо подумать, поговорить с друзьями, с родителями. Jumper не самый лучший автомобиль в качестве первого авто для человека, который мало до этого общался с техникой. Он поблагодарил меня. Я видел из окна, как они с другом еще долго стояли у машины, рассматривали ее, заглядывали под нее, о чем-то говорили, потом уехали и тоже не вернулись.

Каждый, на чьих глазах все это происходило, не ленился мне напоминать о том, что у нас давно каждый сам за себя, не надо никому ничего советовать и рассказывать. Покупают - пусть думают. Купили - все, их проблемы, даже если до дома не доехали. Но я не могу по-другому. Я не жду себе плюсик в карму или что со мной в будущем поступят так же. Просто так меня воспитали - вся причина.

Выставив Jumper на продажу, я лучше узнал страну и людей. Раньше, когда я продавал свои машины, приезжали похожие друг на друга люди, так сказать, из одной социальной прослойки, были, конечно, исключения, но редко. В этом же случае люди были самые разные: молодые хипстеры с бородами, интеллигентные и состоявшиеся люди, пенсионеры, многодетные семьи, часто все вместе. Были строительные бригады, мебельщики, люди, которые строят свой дом и планируют экономить на грузоперевозках, разного рода предприниматели, пассажирские перевозчики, путешественники, спортсмены, музыканты. Создавалось такое ощущение, что такой автомобиль нужен всем. И у всех у них была только одна претензия к Jumper - бензиновой двигатель. "Ну да, как бы все хорошо и даже прекрасно, но вот мотор", - говорили они. Были мысли купить и установить дизельный мотор, но смысла в этом было мало, стоимость мотора обесценивала идею.

Еще один на продажу

К слову, у меня был еще легковой автомобиль. Содержать два автомобиля не очень удобно и дорого, поэтому я выставил на продажу и легковую машину тоже. Цена была в высшем ценовом сегменте, но я был уверен в машине. Volkswagen - автомобиль в нашей стране ликвидный во все времена, что бы там ни говорили на форумах. Состояние на 10 из 10 баллов, обслужен плюс комплект зимних шин, сервисная книга.

Первыми отреагировали "перекупы". Их было много, они были разными, но объединяло их одно - настойчивость. Первые звонки поступили в течение нескольких минут после появления объявления в Сети. Чаще всего "перекупы" были вежливые, приятные в общении люди. Правильная, грамотная речь, несколько вопросов, чтобы "прощупать" клиента. Потом быстро, как хороший психолог, налаживают контакт, рассказывают о ситуации на рынке, в стране и мире. Предлагают прямо сейчас, если договоримся, перечислить задаток на банковскую карточку или мобильный телефон, некоторые готовы были выехать прямо в 23.30 и на месте заключить сделку.

Денег, конечно, предлагали намного меньше, чем было указано в объявлении. Во время разговора несколько раз повышали цену: то незначительно, то существенно. Активность и манера общения впечатляли. Предлагали интересные варианты обмена, комиссии, поэтапный выкуп, отдать машину в прокат или аренду, все официально и по договорам, убеждали они меня. Не договорились, попросили сохранить контакт, вежливо попрощались, пожелали удачи. Их бы на МТЗ или МАЗ в отдел продаж - страна процветала бы.

А вот обычным людям, не "перекупам", я удивился снова. Цена машины в высшем ценовом сегменте людей раздражает, но они звонят в надежде ее существенно снизить по телефону, не видя машину. Они торгуются, обижаются, нервничают, оскорбляют, смеются, кричат, угрожают, но при всем этом не хотят ехать смотреть товар. Иногда они готовы посмотреть, но если только я сам пригоню им машину в удобное для них время, а иногда даже в другой город. Сильно торговаться я не хотел, машина была действительно в достойном состоянии.

- Приезжайте, - говорю, - оцените на месте. Готов уступить, но давайте оговорим все здесь, у машины.

- Ай все, давай до свидания! - говорили одни.

- Все машины одинаковые, и вы, минские, тоже все одинаковые, - добавляли другие.

Тем не менее первый приехавший смотреть автомобиль его и купил.

"Люди почему-то ничего не делали, просто смеялись через шум пожара"

Легковая машина была продана, но история с Jumper не закончилась. Микроавтобус мне по-прежнему не был нужен. Я продолжал его продавать, чтобы купить что-то менее вредное для экологии. Пробеги у меня совсем маленькие, электромобиля с запасом хода от 100 километров на одной зарядке мне бы хватило вполне. Тем более я все чаще слышу споры о электромобилях, а я ведь естествоиспытатель.

В итоге Jumper я продавал почти год - не хотела машина со мной расставаться, настолько не хотела... что в день, когда я ехал оформлять сделку в ГАИ, прямо в дороге на ходу Citroёn загорелся.

Все дело в электрике - на проводах, которые идут от аккумулятора к стартеру, перетерлась изоляция. Из-под приборной панели, там, где расположено радио, пошел дым. Я подумал, что горит радиоприемник, и вырвал его из панели. Но дыма меньше не стало - его стало больше. И теперь он подниматься вдоль лобового стекла к потолку. Я остановился на обочине.

Так странно: ехал, слышал музыку, шум шин, мотора, шум улицы - и сквозь эти шумы услышал нарастающий скворчащий шум всепожирающего огня в подкапотном пространстве. Через мгновения я вокруг был только этот шум, ничего больше. Только пугающий вой огня, пожирающего проводку и пластиковые воздуховоды. Я видел проезжающие машины, но не слышал их, как если бы на улице выключили звук. Видел людей, которые беззвучно обсуждали мой пожар. К слову, они почему-то даже не подошли, стояли поодаль, улыбались, смотрели и, что удивительно, почему-то не снимали пожар на телефон.

Я открыл капот. Приток воздуха лишь раззадорил пламя, заскворчало сильнее и веселее. Огонь многократно вырос и продолжал расти. Остановился водитель серого универсала Renault Megane. Он попытался активировать свой огнетушитель, но тот не сработал. Я просил людей о помощи, хотел, чтобы они вызвали пожарных, подали мне гаечный ключ, который лежал в дверной карте, - нужно было снять клемму с аккумулятора. Мои руки были заняты снегом, который я бросал на двигатель. Огнетушители были пусты, а тактика закидывания снегом как-то не очень помогала в тушении пожара.

Наблюдающие почему-то ничего не делали. Тогда я решил вырвать горящие пластмассовые воздуховоды - ожег руки, но это помогло. Возможно, когда я вырывал пластмассу из-под капота, каким-то образом снял коротящий провод с корпуса двигателя. Воздуховоды догорали на снегу в кювете, а оставшееся под капотом пламя удалось накрыть снегом. Пожар был потушен.

Я пытался всунуть деньги за огнетушитель остановившемуся водителю, но он отказался. Спасибо ему огромное за помощь. Его огнетушитель не сработал, но за 30 секунд мы с ним, наверное, накидали куб снега на мотор. В подкапотном пространстве выгорела часть проводки и некоторые воздуховоды от инжектора к воздушному фильтру, вакуумный шланг и еще что-то. Но при всем этом машина завелась и поехала. Покупатель, узнав о произошедшем, не отказался от сделки и забрал машину в тот же день.

Вот так, с фейерверком, закончилась моя история с Jumper. Было не скучно.

Постскриптум. "Дэушка"

После продажи Jumper я озадачился поиском нового автомобиля. Очень хотелось попробовать электромобиль. В силу разных причин поиски электрокара затянулись. Живу я в деревне, совсем обойтись без автомобиля, даже работая дома, нереально. Дети любят ходить пешком, но школа относительно далеко, спорт и другие внешкольные занятия - в городе, магазин там же.

В межсезонье часто путь домой отрезан огромной лужей. Удивительно, но в пригороде Минска на дороге, которая находится на балансе профильной организации, возникают огромные лужи, которые невозможно преодолеть пешком. Серьезно, даже в резиновых сапогах. Зимой из-за глубокого снега тоже сложно пройти (коммунальные службы, как ни борись, здесь не "ходят"). В нашей деревне, к сожалению, нет службы такси, каршеринга, проката и всего такого, да и дорого это. Поэтому на время поисков электрокара я надумал купить недорогой автомобиль.

Под впечатлением от статей ABW.BY "Ford за 200 долларов", я решил проверить, насколько реально купить машину по цене велосипеда. Поэтому я просматривал объявления с автомобилями до 500 долларов, по возможности ездил смотреть эти машины. Честно говоря, с каждым просмотром я все больше сомневался, что до 500 долларов можно купить машину и сразу поехать на ней по делам. Но я ошибался! Дорогу осилит идущий, мне удалось купить Daewoo Nexia 1995 года до 300 долларов.

Получился интересный опыт. Вот уже скоро год, как я езжу на этой машине и не собираюсь ее продавать, даже если куплю другую. Скажу честно, что состояние ее в разы лучше, в том числе и по кузову, чем у некоторых авто такого же класса и за 3000, и за 5000 долларов. Посмотрел за последнее время много машин, и у меня создалось впечатление, что хороший автомобиль в любой ценовой категории уйдет в первый день продаж родственнику, соседу или "перекупу".

На рынке и по объявлениям сложно найти что-то достойное в хорошем состоянии и по незавышенной цене. Конечно, моя Daewoo не без изъянов. Днище, стаканы и пороги целые, есть проблемы по крыльям, но технически она просто огонь! В автомобиле все исправно. После покупки я приехал домой и не меньше часа искал, что бы в ней не работало, но не нашел. Все кнопки, крутелки, рычаги и рычажки функционируют, включается щетка и омыватель в задней двери. Ничего не подтекает, не капает.

Я проехал уже больше 10 тысяч километров, двигатель не расходует масло, умеренный расход топлива - до 10 литров, летом и того меньше. По электрике за все время ни одного сбоя. А стоимость запчастей - это отдельная история, в которую сложно поверить...