На Хмельницкой АЭС в Украине из-за неполадки отключили один энергоблок 4 3.01.2018, 13:50

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Радиационная обстановка вокруг АЭС не изменилась.

Ночью 3 января от энергосистемы был отключен второй блок Хмельницкой АЭС в Украине. Всему виной неполадка, но радиационная обстановка не изменилась. Об этом сообщает оператор украинских атомных станций, компания «Энергоатом».

Энергоблок отключили от сети в 01.57 из-за «пропускания среды на уплотнительной поверхности» узла, расположенного на приводе органов регулирования системы СУЗ (системы управления и защиты ядерного реактора).

«Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются. Согласно международной шкале INES, данное событие классифицируется уровнем «0» (вне шкалы)», — уточняет пресс-служба.

К нулевому уровню обычно относят инциденты, которые не представляют угрозы для людей и окружающей среды.

«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась», — отметили в «Энергоатоме».

Хмельницкая АЭС расположена в украинском городе Нетишин. В составе станции работает два энергоблока общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе страны. На первом энергоблоке уже второй месяц идет плановый капитальный ремонт.