Принц Гарри с невестой улетели на отдых эконом-классом 16 3.01.2018, 13:59

3,718

Принц Гарри и Меган Маркл

Пара отказалась от частного самолета или бизнес-класса.

Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали Рождество в Лондоне вместе с королевской семьей, а на новогодние праздники отправились к друзьям в Ниццу.

По данным Daily Mail, пара полетела обычным эконом-классом, отказавшись от частного самолета или бизнес-класса (перевод – glamour.ru).

Пассажиры рейса сообщили изданию, что Гарри и Меган заняли последний ряд у хвоста самолета, выкупив все шесть мест. С парой путешествовали три охранника, которые сидели в соседнем ряду. Гарри и Меган прибыли в аэропорт пораньше, чтобы войти в самолет первыми.

Принц Гарри - не первый член королевской семьи, который летает эконом-классом. Его старший брат принц Уильям и Кейт Миддлтон уже несколько раз так путешествовали по Европе и Америке.

Напомним, в отличии от ряда европейских лидеров, которые не гнушаются летать в обычных рейсовых самолетах, в том числе и эконом-классом, Лукашенко передвигается исключительно в персональных самолетах, которых у него аж два - 737-800BBJ в дорогостоящей VIP-модификации Business Jet 2003 года выпуска и купленный в 2012 году у Туркменистана лайнер покойного Ниязова Boeing 767-32K 33968 926 EW-001P.