Правительство утвердило новую систему оплаты услуг ЖКХ

Правительство утвердило новую систему оплаты услуг ЖКХ15
- 3.01.2018, 14:16
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Новая концепция предусматривает изменение тарифов при начислении «коммуналки».
Правительство Беларуси утвердило новую концепцию «совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства» до 2025 года, сообщает tut.by.
Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.
В правительстве обращают внимание на проблемные вопросы в ЖКХ, в том числе невысокую эффективность систем теплоснабжения, износ очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, высокое энергопотребление эксплуатируемых жилых домов, эксплуатацию организациями ЖКХ непрофильных объектов и
выполнение ими несвойственных функций, нехватку квалифицированных управленческих кадров.
Чтобы решить эти проблемы, в Беларуси намерены заняться изменением тарифной политики в сфере оказания ЖКУ. Также планируется «совершенствовать» систему финансирования ЖКХ и привлекать в него инвестиции.
Кроме того, концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года предусмотрено, что в Беларуси намерены:
обеспечить прозрачность формирования тарифов и стоимости ЖКУ;
сохранить доступность ЖКУ для населения;
решить вопрос гибкости ценообразования на ЖКУ в зависимости от их качества;
поэтапно ликвидировать перекрестное и бюджетное субсидирование;
стимулировать экономное и рациональное потребление услуг.
Для этого правительство планирует изменять тарифы на ЖКУ, вводить новые дифференцированные тарифы на ЖКУ, а также оптимизировать тарифы на электроэнергию (в том числе используемую
для нужд отопления и горячего водоснабжения) и расширить количество потребителей, которые рассчитываются за электроэнергию по дифференцированным по времени суток тарифам.
Концепцией «совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года» также предусмотрено развитие конкурентной среды при оказании услуг, не относящихся к сфере естественных монополий.