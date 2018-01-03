Правительство утвердило новую систему оплаты услуг ЖКХ 15 3.01.2018, 14:16

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Новая концепция предусматривает изменение тарифов при начислении «коммуналки».

Правительство Беларуси утвердило новую концепцию «совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства» до 2025 года, сообщает tut.by.

Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.

В правительстве обращают внимание на проблемные вопросы в ЖКХ, в том числе невысокую эффективность систем теплоснабжения, износ очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, высокое энергопотребление эксплуатируемых жилых домов, эксплуатацию организациями ЖКХ непрофильных объектов и

выполнение ими несвойственных функций, нехватку квалифицированных управленческих кадров.

Чтобы решить эти проблемы, в Беларуси намерены заняться изменением тарифной политики в сфере оказания ЖКУ. Также планируется «совершенствовать» систему финансирования ЖКХ и привлекать в него инвестиции.

Кроме того, концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года предусмотрено, что в Беларуси намерены:

обеспечить прозрачность формирования тарифов и стоимости ЖКУ;

сохранить доступность ЖКУ для населения;

решить вопрос гибкости ценообразования на ЖКУ в зависимости от их качества;

поэтапно ликвидировать перекрестное и бюджетное субсидирование;

стимулировать экономное и рациональное потребление услуг.

Для этого правительство планирует изменять тарифы на ЖКУ, вводить новые дифференцированные тарифы на ЖКУ, а также оптимизировать тарифы на электроэнергию (в том числе используемую

для нужд отопления и горячего водоснабжения) и расширить количество потребителей, которые рассчитываются за электроэнергию по дифференцированным по времени суток тарифам.

Концепцией «совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года» также предусмотрено развитие конкурентной среды при оказании услуг, не относящихся к сфере естественных монополий.