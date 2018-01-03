Ученые обнаружили гигантскую деформацию земной коры 1 3.01.2018, 14:20

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Из-за изменения климата дно Мирового океана буквально просело.

У изменения климата есть неожиданные последствия. Например, за последние десятилетия океаны настолько потяжелели, что дно буквально просело. Научная работа об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letters, кратко об исследовании рассказывает издание Earther.

Если вы встанете на батут, он просядет под вашим весом. Так же земная кора «прогибается» под дополнительным весом воды, которая попадает в мировой океан из-за таяния льдов. В новой работе ученые из Нидерландов оценили, насколько велика эта деформация.

Для этого исследователи сравнили данные двух типов измерений уровня мирового океана. Первый — с помощью спутниковых высотомеров, которые замеряют уровень океана относительно центра Земли. Второй способ — наблюдения мареографов, которые замеряют колебания уровня моря относительно дна. Также исследователи учли данные о потере льдов в Гренландии и Антарктике и изменения количества воды на поверхности суши.

Выяснилось, что из-за деятельности человека дно океана опускалось в среднем на 0,1 мм в год в промежутке между 1993 и 2014 годами. В общей сложности дно просело на 2,1 мм за все это время. Эта цифра может показаться небольшой, но напомним — речь обо всем мировом океане.

Оседание оказалось сосредоточено в южной части планеты, особенно в южных частях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При этом в Гренландии и Северном Ледовитом океане — местах, которые теряют наибольшее количество льда, дно, напротив, немного поднялось.

Из-за проседания дна спутники примерно на 8% недооценивают рост уровня моря. Специалисты ожидают, что в будущем океан станет еще тяжелее, а прогиб — еще более сильным. Новые расчеты могут помочь сделать вычисления спутниковых приборов точнее.

«Земля не является жесткой сферой, это деформируемый шар, — сказал автор исследования Томас Фредериксе из Делфтского технического университета. — Изменяя климат, мы меняем не только температуру».