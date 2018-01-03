Как выглядит «трешка» в Минске с «квадратом» почти по $6 тысяч 6 3.01.2018, 14:40

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Квартира имеет площадь почти 180 квадратных метров, 145 из них приходятся на жилую часть.

Пока одни горожане стараются всеми правдами и неправдами урвать квартиры на окраине по $610, другие оперируют совсем другими цифрами и пространствами, пишет onliner.by.

По-настоящему красивую жизнь готов предложить покупателям собственник трехкомнатной квартиры в доме «У Троицкого». Лакшери-интерьер, роскошный вид из окна и космическая (возможно, даже сопоставимая с годовым бюджетом какого-нибудь небольшого поселка) цена — $1 050 000 по курсу.

Громадина дома «У Троицкого» когда-то вызвала дикое отторжение у горожан, теперь страсти поутихли, активисты переключились на другие, не менее эпатажные объекты. А квартиры в высотке меж тем продолжают продаваться, пробивая все новые рекорды цен. Очередное дорогостоящее предложение появилось в канун Нового года — трехкомнатную квартиру на пятом этаже из 23 предлагают всем желающим и платежеспособным.

Квартира имеет площадь почти 180 квадратных метров, 145 из них приходятся на жилую часть. Метры в доме со свободной планировкой распределили следующим образом: на кухню и столовую пришлось почти 40 «квадратов», гостиная заняла еще 32 метра, спальни (их в «трешке» две) имеют метраж по 32,1. Кухня, столовая и гостиная смотрят на набережную.

«Прекрасное расположение дома. Квартира находится в элитном жилом комплексе „У Троицкого“ рядом с Троицким предместьем. В квартире выполнен качественный дизайнерский ремонт с использованием только импортных материалов. Квартира была разделена на две части: салонную, объединившую гостиную с кухней, столовой и лаунж-зоной, и приватную — с двумя спальнями и примыкающими к ним просторными гардеробными.

Санузлы и хозяйственное помещение представляют собой отдельный блок. В квартире доминируют белый и трендовый цвет экрю. Стены большинства помещений покрыты декоративной штукатуркой, а в гостиной частично оклеены обоями американской компании Studio 465 с крупным геометрическим рисунком. При выборе отделки акцент был сделан на натуральных материалах. Например, полы в общественной зоне выложены мрамором, а в столовой и спальнях — керамогранитом. Меблировка основана на принципе достаточности.

Обстановку гостиной составляют угловой диван итальянской компании Polo Divani, журнальный столик и подвесная консоль под аудиотехнику. Домашнюю атмосферу подчеркивает разнообразие текстильных элементов. В гостиной и спальнях использованы портьеры из плотных натуральных тканей и тонкая органза пастельных оттенков, в столовой и лаунж-зоне предпочтение отдано ординарным тканевым ролл-шторам. Необычная потолочная конструкция в спальне. Центральная часть покрыта фактурной штукатуркой, использованной и для отделки стен, и артикулирована контрастными по цвету белыми молдингами. Оригинальная люстра являет собой эклектический микс классики и современности», — старается агент и расписывает тонкости ремонта и оформления еще на несколько абзацев.

Сложно сказать, когда красивая и просторная квартира обретет нового хозяина, ведь всего один «квадрат» готовой к проживанию «трешки» стоит $5852. Вместо того чтобы гадать, сравним цены на сопоставимые по площади, но не отремонтированные квартиры в этом же доме.

«Трешку» площадью 155 «квадратов» прямо сегодня можно приобрести за $232 800 в эквиваленте ($800 во время торга наверняка сбросят). Взамен вы получите эдакий аэродром, в котором будут отделены только два санузла (11 и 2 квадратных метра) и почти 7-метровая кладовая. Все остальное до проведения перепланировки считается жилой комнатой с кухонным оборудованием. Располагается объект на втором этаже из 24, один метр голых стен стоит $1500.

Четырехкомнатную квартиру общей площадью 159,2 метра предлагают за $246 760. На жилую часть приходится сразу 130 метров. В отличие от предыдущего варианта, в квартире есть еще и симпатичный балкон. За один метр просят $1550.