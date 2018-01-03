В Лиде открыли мурал с князем Гедимином 3.01.2018, 15:03

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Лидские художники нарисовали портрет основателя города.

Второй по величине город в Гродненской области вряд ли был бы таким, если бы в начале XIV века князь Гедимин не построил здесь знаменитый замок. В 2010 году бульвар Чапаева, который тянется от автовокзала к замку, переименовали в честь князя — основателя Лиды, а теперь лидские художники поставили логическую точку в процессе — на здании художественной галереи, что по Гедимина 12 — появился мурал с портретом князя, сообщает budzma.by.

Эта галерея открылась в 2016 году. У ее хозяина Павла Мацилевича сразу возникла идея о граффити во дворике, благо в городе живет художник Сергей Русак, который ранее уже украшал стены в Лиде и в Минске. Однако понадобилось еще немного времени, чтобы звезды сошлись и задуманное превратилась в реализованное.

В начале прошлого года компания «Будем белорусами!» впервые приехала в Лиду с ярмаркой проектов. Одну из презентаций делал Сергей Русак, который предлагал свои руки и талант, чтобы наполнить городское пространство муралами.

— Тогда это спровоцировало нас осуществить идею, так как мы уже хотели отложить все еще на год. Сергей подстегнул это дело, и так мы договорились сделать мурал с Гедимином, — рассказывает Павел Мацилевич.

Кроме портрета великого князя художник и галерист рассматривали еще эскиз с абстракцией, но поскольку пространство находится на бульваре Гедимина, остановились на историческом сюжете.

— Я старательно искал портреты Гедимина. Были нужны изображения, где черты лица переданы более качественно, чем на картинках в Википедии. Эскиз я сделал по современным литовским монетам, — рассказывает Сергей.

Павел говорит, что владелец помещения воспринял идею мурала очень дружелюбно. Вскоре хозяин галереи планирует задействовать весь дворик. У проекта уже и название есть: арт-дворик «ZADVORAK».

— Так что сегодня «тихая» презентация. Когда станет тепло, сделаем презентацию во дворике, — говорит Павел. — Кто-то увидел в мурале отпечаток пальца, кто-то — срез дерева, кто-то — всевидящее око. Получилось очень прикольно. Я уверен, что это начало истории.