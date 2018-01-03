«С транспортным налогом дорожка получилась такая кривая» 14 Наталья Журавлевич, abw.by

3.01.2018, 15:15

7,105

Что мотивировало бы автомобилистов проходить техосмотр?

Картинка из моего детства: соседка с первого этажа, вооружившись лопатой, граблями и семенами газонной травы, очередной раз пытается реанимировать газон под своими окнами и упразднить вытоптанную наискосок через него тропинку, а потом разворачивается к нам и говорит: «Вообще-то правильнее было бы перед тем, как прокладывать тротуары, посмотреть, где люди будут ходить».

С тех пор у меня был не один повод вспомнить ее слова. «Дорожки» у нас часто прокладывают, не интересуясь у тех, кто ими будет пользоваться, удобны ли они. Уважаемые, ну это же дикость - давать ребенку каждый день на школьный обед по рублю с копейками и не иметь возможности сдать деньги авансом или рассчитаться по итогам месяца. И это же прошлый век - всякий раз носить бухгалтеру бумажные квитанции об оплате кредита, чтобы он имел основание сделать вычет при уплате налогов.

А с «транспортным налогом» «дорожка» получилась такая кривая, что буквально сразу всем стало ясно: продумывали этот платеж так, чтобы его было удобно собирать, а не платить. Ввели госпошлину экстренно, буквально за несколько последних месяцев 2013 года. Обсуждать с людьми не стали, вырабатывать компромиссные варианты - тоже.

Ясно, что волна негатива госпошлине была обеспечена в любом случае: ни один здравомыслящий человек не обрадуется дополнительной обязанности отдать кровно заработанные. Но на этот раз люди возмущались обоснованно: неудобно. Неудобно платить сразу большую сумму за два года, неудобно, продав старый автомобиль и купив новый, повторно участвовать в содержании дорог, неудобно «проплачивать весь год», если авто используется только один сезон. Неудобно!

Государство же своим упорным молчанием будто бы отвечало: «Вы еще не знаете, что такое неудобно». Воспитывая законопослушность граждан, решили слегка щелкнуть кнутом: усилили контроль за ТС, не прошедшими техосмотр, увеличили штрафы и ввели повторность. Перегибать не решились: исполнители и так завалены бумагами по неисполненным обязательствам.

В ответ автомобилисты продемонстрировали, что в данном случае им «удобнее спать на потолке», то есть объезжать патрули ГАИ, получать штрафы и пытаться подделать документы, чем за деньги перейти на легальное положение. Сознательный выбор нарушить закон сделал каждый ВТОРОЙ автовладелец!

Итоги трех лет взимания госпошлины показали: госпошлина практически убила процедуру гостехосмотра.

Более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей ездят без пройденного техосмотра. Об этом заявил заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

В 2017 году белорусский бюджет недополучил около $15 млн (25-30 млн) «дорожного сбора». Об этом, отвечая на вопрос «депутата» «палаты представителей» Ольги Политико, рассказал министр финансов Владимир Амарин. Всего правительство рассчитывало собрать 322,7 млн рублей (примерно $160 млн) государственной пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

И ведь как интересно получается: люди бойкотируют неоправданные платежи на содержание дорог, а штрафы получают за то, что якобы отказываются контролировать техническое состояние своих машин!

Видя такое положение, чиновники решили дать задний ход и пересмотреть механизм взимания госпошлины. Указ, регулирующий это, обещают вот-вот предать огласке. Посмотрим, до чего на этот раз додумались государственные мужи.

Мы же решили поинтересоваться у автомобилистов, при каких условиях они бы прошли техосмотр.

Сразу отметим, что 27% респондентов указали, что и при нынешнем положении вещей проходят техосмотр.

Остальные голоса распределились так.

Оказалось, что практически невозможно повлиять на мнение только 11% опрошенных: каждый десятый в принципе не видит смысла в такой проверке, а 1% не позволяет ее пройти техническое состояние автомобиля.

Еще на 3% участников нашего опроса можно было бы воздействовать ужесточением мер ответственности: 2% прошли бы ТО, если бы запретили автомобилям без техосмотра участвовать в движении, 1% - если бы штрафы за его отсутствие стали «неподъемными».

11% респондентов видят причину своего отказа от техосмотра в недостаточном уровне своих доходов.

Наконец, самое главное: 48% прошли бы техосмотр, если бы от этой процедуры отвязали «транспортный налог».

Вот и все. Топтать грязь по газону никто не станет, если в нужном месте лежит аккуратная тротуарная плитка, а не знаете, где ее проложить, - спросите у тех, кто будет по ней ходить. В конце концов, раз уж кладут ее за наши деньги, нам виднее, как сделать так, чтобы всем было удобно.

Наталья Журавлевич, abw.by