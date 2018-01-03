Китай: Как «тунеядцы» стали миллиардерами Жэнь Даган, «Феникс»

3.01.2018, 15:26

4,620

Фото: AFP

Богатеют те, кто ценит свое свободное время и помогает другим его разнообразить.

Люди все больше помогают друг другу тратить свободное время. Такое общение становится базовой потребностью в новой системе взаимоотношений.

20 ноября кассовые сборы китайских кинотеатров превысили 50 миллиардов юаней.

Несколько лет назад ненароком увидев одну сцену, я уже знал, что этот день настанет. Как-то на первомайские праздники мы вместе с супругой отправились на малую родину в Хэбей, чтобы проведать родственников и заодно съездить на кладбище. По пути с кладбища мы увидели пшеничное поле, орошаемое насосами для автоматического полива. У обочины бесшумно лежали тюфяки соломы, накрытые одеялом. Возможно, услышав шаги, из-под него показалась голова молодого парня. Оглядевшись по сторонам, он тут же снова скрылся под покрывалом.

Я отчетливо видел телефон у него в руках. Он спрятался под одеялом, чтобы экран не засвечивался от яркого солнца. Я абсолютно не жалею, что заснял эту сцену. Сейчас этот материал потенциально может стать неплохим видеоконтентом.

Я зануда, но этот парень даст мне фору

В отличие от старшего поколения, ему вовсе не нужно себя утруждать, пока его пальцы могут управлять насосом, выполняющим всю тяжелую работу. Будучи весьма заурядным, он только и может что развлекаться играми смартфона, а иначе ему пришлось бы два часа пялиться на жужжащий насос, не находя себе места от скуки. Есть в этом всём что-то пророческое.

Убивая время

И сегодня мы по-прежнему окружены заботами, однако все больше людей ощущают скуку и неполноценность жизни. Теперь мы серьезно озабочены ещё одной проблемой — как бы скоротать свободное время. На протяжении всей истории человечества, люди по большей части были заняты удовлетворением базовых потребностей, заботой о старшем и подрастающем поколениях. Вся жизнь проходила в заботах, чтобы потом в итоге можно было отдохнуть, пожиная плоды своего труда.

Однако за последние 10 лет все коренным образом изменилось. Люди, и в особенности китайцы, тратят все меньше и меньше времени на обеспечение своей жизни, а свободного времени становится больше. В результате этого, современные индустрии, предлагающие услуги, буквально «убивающие» время, за последние несколько лет выросли в несколько раз.

Большинство предприятий, за исключением тех, что производят крайне необходимые для жизни товары, уже проиграли или вскоре проиграют в противостоянии с игровой индустрией. Ниже представлена довольно скучная статистика, но она действительно вас шокирует тем, как по воле счастливого случая можно заполучить богатство и почет.

Игры

Шел 2000 год, студенты-аспиранты в общежитии играют в «Red alert». В то время никто не мог и предположить, что компьютерные игры,за которыми люди забывали про сон, убивая уйму времени, способны превратиться в серьезную отрасль. Я совсем не интересовался компьютерными играми, но мои коллеги постоянно их обсуждали, и говорили обо всем, что с ними связано.

Фото: AP

В 2016 году мировой игровой рынок составлял сотни миллиардов долларов. В 2011 году в одном Китае в игровой отрасли было уже около 44 миллиардов юаней. Спустя 5 лет, в 2016 году объем рынка вырос почти в 4 раза, достигнув значения в 160 миллиардов юаней. Вопрос: сколько людей днем и ночью в поте лица ведут ожесточенные битвы, сидя перед мониторами своих компьютеров?

На сегодняшний день репутация игровой индустрии практически полностью реабилитирована, так как киберспорт признан отдельным видом спорта. В 2017 году 18 вузов КНР открыли набор на программу обучения «Киберспорт», всего на эти программы было подано свыше 1000 заявок.

Некогда бездельники, скрывавшиеся от строгого родительского контроля, стали теперь героями, на которых другие люди смотрят с уважением.

Сетевая литература

В так называемом «мейнстриме», сетевая литература занимает незначительное место. За исключением нескольких сетевых романов, которые получили возможность быть напечатанными, мы вообще не знали ничего о том, что происходило в той области.

После того, как компания China Literature, специализирующаяся на сетевой литературе (или т.н. сетературе), вышла на Гонконгскую биржу с капитализацией в 40 миллиардов юаней, мы можем вообразить, сколько людей в действительности проводит свободное время за чтением сетевой литературы. По состоянию на июнь 2017 года, число пользователей, читающих онлайн-литературу, достигло 350 миллионов. Ну и кто сказал, что китайцы не любят читать?

22 ноября, Шанхайский университет официально стал первым китайским вузом, учредившим магистерскую программу по созданию сетевой литературы. Стиль такой литературы можно охарактеризовать как низкий, произведения полны небылиц, как попало сплагиаченных ярлыков, после чтения которых ничего не остаётся, кроме навязчивого желания отмыться.

Киноиндустрия

С 90-х годов прошлого века вплоть до недавнего времени никто и не осмеливался предположить, что китайская киноиндустрия так изменится в лучшую сторону.

Однако с 2008 кассовые сборы китайских фильмов значительно выросли. Десять лет назад они еще составляли 4 миллиарда 300 миллионов юаней, теперь же увеличились более, чем в десять раз. Количество сетей кинотеатров, которых было около 250 в 2009 году, выросло до 350 в 2015, приближаясь к отметке в 6400 кинотеатров. Число посетителей, в 2010 году достигавшее 23 миллиардов 700 миллионов, выросло до 126 миллиардов посещений в 2015 году.

Длина кинокартин тоже увеличивается. Когда-то продолжительность почти всех фильмов составляла строго 90 минут. Теперь же, такой метраж считается маленьким, картины обычно превышают 100 минут. Только если фильм идёт от 120 до 150 минут и дольше, на него стоит обратить внимание.

Телеиндустрия

Телеиндустрия тоже весьма интересна. В 2012 году было выпущено 506 сериалов, 17 703 эпизодов. В 2015 произвели 395 сериалов со 16 540 эпизодами в целом. Количество сериалов уменьшается, однако число серий в каждом сериале, начиная с более, чем 30 серий, растёт до 40 и больше, что ясно показывает, что качество развлекательной составляющей этих сериалов становится выше.

Также стоит отметить, что вероятность того, что люди будут включать телевизоры со временем становится все меньше и меньше, однако масштаб онлайн-видео в городах с 6 миллиардов 270 миллионов юаней в 2011 году, по прогнозам, резко вырастет до 7 миллиардов и, скорее всего, перевалит за 9 миллиардов к 2018 году. Свободное время молодежи заполняется подобным видеоконтентом.

Кафе

Китайские кафе в последнее время также отвечают потребности молодежи как-то «убить» свободное время.

Согласно исследованиям различных СМИ 2013 года, количество китайских сетевых кафе предположительно достигнет цифры 10 миллионов до конца 2018. В 2016 году число китайских кафе было всего 100 тысяч. Уровень потребления городского населения за год вырос на 16%, что в несколько раз превышает средний уровень по миру. Среди них больше всего заведений в Шанхае, где появилось 6000 кафе за год, затем следуют Пекин и Гуанчжоу.

Бары

В 2010 году количество баров было 28 200, в 2015 году их стало уже 48 700. Доходы с продаж в 2010 году составили 9 миллиардов 870 миллионов, а в 2015 году продажи выросли до 31 миллиардов 170 миллионов.

Туризм

Многие экономисты не устают повторять, что туризм — это экономический показатель, выявляющий реальные доходы населения. Но разве туризм это не один из способов потратить свое свободное время? Когда в Китае наступает так называемая «золотая неделя» (т.е. настают длительные выходные для всех), как можно оставаться дома, когда вся страна выстаивает очереди в толпе, чтобы взглянуть на прекрасные виды достопримечательностей Китая? Разве это не убогий выбор? Неужели это не скучно?

Фото: РИА «Новости»

В течение 10 лет, с 2007 по 2016, количество путешествий в разные города и поселки, совершенные китайскими туристами, выросло примерно с 1,6 миллиардов до 3,2 миллиардов. Доходы от туризма в 2012 году составляли 2, 27 триллионов юаней за год, а в 2016 уже выросли до 3, 94 триллионов юаней в год.

Спорт

В 2012-2014 годах, общий объем китайской индустрии спорта вырос с 950 миллиардов юаней до 1,35 триллионов юаней. В 2015 году 31 провинция друг за другом представила планы по развитию спорта в регионах, из них у 27 провинций есть конкретные задачи, которые необходимо осуществить. По оценкам, к 2025 году объемы индустрии спорта будут составлять 7 триллионов юаней.

Здесь особого упоминания заслуживают марафоны. По всей стране количество марафонских забегов выросло с 13 в 2010 году до 272 в 2016, в целом за шесть лет число выросло более, чем в 20 раз. Ранее председатель союза легкоатлетов Китая, а по совместительству и первый секретарь союза, господин Ду Чжаоцай уже говорил, что к 2020 году поставлена цель провести более 800 различных соревнований по марафонскому бегу, а также другим видам «беговых» соревнований. Число участий в таких соревнований должно превысить 10 миллионов.

Конечно, статистику можно не брать в расчет, но статистика все же подтверждает, что все это имеет прямое отношение к индустрии досуга, которая за прошедшие годы выросла по меньшей мере в несколько раз, а возможно, даже в несколько десятков раз, и все единодушно предсказывают хорошие перспективы развития.

Искусство тратить время впустую

Возможно, экономисты могут подтвердить, что все вышеописанное относится к третичному сектору экономики. Уровень развития экономики достиг определенной степени, поэтому вполне естественно, что удельный вес третичного сектора, т.е. сферы услуг, повысился.

Однако я полагаю, что, называя эти индустрии «третичным сектором экономики», мы ничуть не приближаемся к раскрытию настоящих тенденций новых явлений.

Традиционно, третичный сектор экономики, также называемый «сферой» или «индустрией услуг», оказывает значительную поддержку первичному и вторичному секторам, позволяет им быть более эффективными. Взять, к примеру, те же финансы, питание, коммерцию… Например, японские винные магазины инвестируют в отдых своих сотрудников, чтобы на следующий день те с новыми силами принялись за работу.

Но вышестоящее руководство использует индустрию досуга для того, чтобы стимулировать людей более энергично приняться обрабатывать землю или производить товары легкой и тяжелой промышленности, заставлять работников работать более усердно и проворно, ведь после этого заработанные деньги можно будет потратить на продукты третичного сектора — например, на туризм или занятие спортом. В итоге эффективность труда повышается естественным образом. Многие люди считают, что путешествия и занятия спортом предназначены лишь для того, чтобы скоротать время. Форрест Гамп бегал не для того, чтобы как-то укрепить своё тело, а лишь потому что ему было скучно. У каждого человека жизнь имеет свой определённый смысл. Но это уже совсем другая история.

Издавна существовали различные способы времяпрепровождения. Например, китайская игра в кости- мацзян (маджонг), чайные, парижские салоны дам из высшего общества, — все это могла позволить себе лишь немногочисленная и состоятельная часть общества. Услуги, которые предоставляли вам возможность скоротать ваше время, стали одной из сфер, которая стремительным образом росла и изменялась. Всё это послужило успешному росту одной из азиатских компаний, что в последнее десятилетие стало необычайным явлением.

А сейчас я должен буду упомянуть о двух важнейших продуктах телекоммуникационной компании Tencent (разработчике QQ и Wechat).

Нельзя не признать того, что Wechat является очень популярным мессенджером. Статистика показывает, что около 50% пользователей тратят полтора часа на приложение в день, в среднем отправляют 70-80 сообщений за день, каждый день используют Wechat примерно 15 раз. Можно сказать, что люди используют Wechat с одной стороны для общения и знакомства, а с другой, для того чтобы попросту убить время.

Согласно, опубликованной в августе статистике Superdata, данная игра для мобильных платформ стала самой прибыльной в мире, лишь только в июне доля выручки достигла отметки в 150 миллионов долларов. По состоянию на конец первого квартала этого года, число зарегистрированных пользователей в King of Glory превысило 200 миллионов, в свою очередь, число ежедневных активных пользователей превысило 80 миллионов.

В первом квартале этого года доходы от онлайн-игр у Tencent составили 22,811 миллиардов юаней, а доходы от мобильных игр 14,8 миллиардов юаней.

WeChat и интернет игры подняли Tencent, а новый уровень и 17 ноября ее рыночная стоимость превысила 3,8 триллиона гонконгских долларов. Обогнав в недавнем времени «Алибаба», Tencent стала компанией с самой высокой рыночной стоимостью в Азии (По состоянию на 29 ноября общая рыночная стоимость холдинга Tencent превысила 3,9 триллиона гонконгских долларов).

Всего десять лет назад из двадцати крупнейших компаний мира лишь одна занималась информационными технологиями, а остальные же занимались такими видами деятельности как: энергоресурсы, химическая промышленность, обрабатывающая промышленность, банковское дело и автомобилестроение.

Сегодня же те компании, которые помогают людям устроить свой досуг, выходят на передовые позиции на мировом рынке.

Нужно больше времени!

На сегодняшний день главный показатель успеха интернет-продукта измеряется количеством затраченного свободного времени пользователя.

Все разработчики интернет-продуктов, а также представители других отраслей ломают голову над вопросом, как помочь пользователям лучше распоряжаться своим свободным временем. С этой целью они постоянно проводят анализ данных, чтобы понять географическое распределение пользователей, возраст, пол, профессию, предпочтения расходов и времяпрепровождения и так далее. Это стало обязательной практикой, в противном случае, как можно изобрести действительно качественный способ «убить время» клиентов.

Способы «убивания свободного времени» находятся в подвешенном состоянии «между жизнью и смертью» и могут создать огромные возможности для бизнеса. В прошлом году прогремели и моментально угасли уникальные проекты этой индустрии, возможно это произошло от того, что внимание пользователей внезапно переместилось, или же появились какие-то новые способы времяпрепровождения.

Люди, помогающие другим как-то скоротать свободное время, так же все больше нуждаются в подобной «услуге». Соответственно у них между собой формируются некие взаимные отношения обмена самыми необходимыми для жизни вещами. Таким образом они самостоятельно создают среду для времяпрепровождения. Получается, что количество средств, уходящих на удовлетворение жизненно-необходимых потребностей все ниже, а на развлечения — все выше.

Важно отметить информационную индустрию. По большому счету, это тоже некий способ провести свободное время, к тому же это то, без чего сложно представить жизнь в современном обществе. Но, к сожалению, доля таких потребностей первой необходимости как еда и одежда, в личном потреблении снижается, доля расходов на информационные потребности также снизилась.

Необходим новый психо-экономический механизм, который позволит размежевать данные потребности с благами индустрии «убийства свободного времени»

Подавляющее большинство людей нуждаются в досуге. Это очень важная часть требований к городскому пространству, но все еще незаполненная рыночная ниша. Впереди есть колоссальное количество возможностей для бизнеса. На первых местах сейчас стоят WeChat (китайская соцсеть), King of glory (популярная компьютерная игра) и Таобао (интернет-магазин). Не очень высокого качества сетевая литература или мыльные оперы. Кафе и бары, которые не отличаются оригинальностью, шаблонные достопримечательности, марафоны, разве можно всем этим качественно наслаждаться.

Люди, которые занимаются тем, что развлекают других, должны обладать настоящим талантом. Они не обязательно целенаправленно берутся контролировать проекты, скорее у них есть свой подход к пониманию природы и чувств людей, социальным тенденциям, эстетическим увлечениям. Практика данного «дара» становится необходимой. Те искусные работники сферы развлечений определенно станут настоящими героями будущего. Более того, это не будут герои-одиночки, а целая группа героев, целая команда. Причем образования и распады таких коллективов будут самым обычным делом.

Они станут ассоциацией свободных людей

Общество все больше и больше нуждается в подобных людях, при этом и требования становятся все выше и выше. Для этого нужна свободная обстановка. Человеческое общество, возможно, еще не сталкивалось с ситуацией тесной связи богатства и творческой свободы. В итоге складывается напряжение, так как враг свободы — враг богатства. Все, что противоречит этому принципу, в конечном итоге уйдет в прошлое.

Жэнь Даган, «Феникс» (перевод – inosmi.ru)