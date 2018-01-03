Андрей Пионтковский: 2018 год ставит вопрос - будет ли вообще существовать Путин 4 3.01.2018, 15:35

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Ряд признаков, уже указывают на то, что Китай и США что-то готовят за сценой.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ehorussia.com подводит итоги 2017 и рассказывает о главных темах 2018 года.

– Андрей Андреевич, какое событие во внешней политике Вы назвали бы главным в ушедшем году?

– Самым крупным внешнеполитическим событием года для России стало фундаментальное изменение отношения политического истеблишмента Соединенных Штатов к кремлевскому режиму. Знаковой вехой стала ежегодная конференция по безопасности, которая проходила в июле в Аспене. Там присутствовали руководители всех силовых структур и спецслужб как предыдущей администрации, так и трамповской.

Лейтмотив всех выступлений был таким: если Путин считает, что ведет против нас гибридную войну, мы должны ответить на этот вызов и эту войну выиграть, используя свое громадное ресурсное преимущество, прежде всего, экономическое. Гибридная война стала восприниматься как факт. Вся российская пропаганда с гордостью говорила о ней последние четыре года на своих форумах и шоу. Сколько раз мы слышали вариации на тему: «Не с Украиной же какой-то мы воююем, мы на территории Украины воююем с США». И в Соединенных Штатах эти слова тоже услышали. Выводы конференции в Аспене сейчас воплощаются в реальную политику. Америка осознала брошенный ей вызов глобальной гибридной войны и намерена в ней победить.

– И уже сделала определенные шаги на этом пути.

– Да. Следующим логическим шагом стало принятие закона о санкциях, который 2 августа крайне неохотно вынужден был подписать Трамп. Он ужесточает секторальные санкции, но основная его новинка – статья 241 о персональных санкциях. Фактически, американцы наконец прислушались к призывам российской оппозиции, которые звучали больше десятилетия. Оппозиционные политики и журналисты неоднократно представляли доклады и расследования, доказывающие, что правящая клептократия хранит на Западе громадные активы, украденные у российского народа, и само пребывание этих средств в США нарушает американские законы о борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. Но все эти годы на Западе на это закрывали глаза, попустительствуя путинскому режиму. Подавление демократических свобод и уничтожение Конституции внутри страны никого особенно не интересовало. Очень слабой была реакция на агрессию в отнешении Грузии и фактическую аннексию части ее территорий, крайне медленно разворачивалось противостояние Москве после агрессии в отношении Украины и аннексии Крыма. Но, видимо, масштабнейшая операция «Трампнаш» стала той самой последней красной чертой, которую по неосторожности перешел Путин.

Приведенный к власти довольно безграмотный человек был идеологически обработан в нужном для Москвы ключе с помощью российской агентуры в США, всех этих саймсов, киссинджеров и грэмов. Его концепция «America first» означала отказ от глобальных обязательств, от поддержки НАТО. Что могло быть еще желаннее для Москвы, готовившейся распространить границу своего «Русского мира» на всю Украину и Прибалтийские страны? Это был замечательный триумф российских спецслужб и пропаганды. Недаром 9 ноября 2016 года в Думе пили шампанское. Но в Москве не понимали и не учли одной детали – устройства американской политической системы. Трамп, судя по тому, что он не решается ни единым словом обидеть Путина, действительно как-то серьезно зависит от Кремля. Но человек, который сидит в Овальном кабинете, кем бы он ни был, диктатором стать не может – в США действует серьезная система сдержек и противовесов. И сейчас, что Трамп, что кремлевский орденоносец Тиллерсон, в вопросах политики в отношении России практически отстранены от власти.

Персональные санкции, которые будут обнародованы 2 февраля нанесут сокрушительный удар по путинскому режиму. Выяснилось, что объем украденных и находящихся в США российских активов составляет около триллиона долларов. Средства эти через всяких подставных шутов вроде Ролдугина принадлежат российской верхушке. В ближайшее время имена бенефициаров будут названы, а их счета – заморожены. И сейчас все силы российской дипломатии направлены на то, чтобы смягчить или оттянуть этот удар. Но если Кремль надеется на Трампа – это ошибка. Да, он может попытаться затянуть принятие санкций на несколько дней, как уже пытался в случае расширения глобального списка Магнитского или принятия санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Но не более. Отменить Трамп уже ничего не сможет. Слишком активно защищая Москву, он только ухудшит свое внутриполитическое положение.

– Власти Соединенных штатов регулярно напоминают Кремлю о том, что не забыли и о других чувствительных для Москвы темах. Перед Новым годом Курт Волкер в очередной раз сообщил, что США не считают закрытым вопрос Крыма.

– Вы очень вовремя назвали фамилию Волкера. Именно он, а не Трамп и Тиллерсон, осуществляет политику Соединенных Штатов на украинском направлении. И это очень жесткая политика. В некоторых вопросах Волкер даже жестче, чем само украинское руководство. И новая политика США уже необратима.

– Какое в такой ситуации у Кремля остается поле для маневра?

– Я не вижу никаких карт в рукаве у сегодняшней власти кроме разве что шантажа угрозой ядерного апокалипсиса, уничтожения американских городов ядерными бомбами. В этой тактике Кремля нет ничего нового. На ней строилась вся политика последних трех-четырех лет: на шантаже и назойливом предложении своих услуг. После каждого теракта на Западе запускался саморазоблачительный хор чиновников из Москвы – от Машки немытой до президента РФ: «Вас будут и дальше взрывать, если вы не будете с нами сотрудничать». Вся кремлевская капелла в Вашингтоне, которую я уже перечислял, немедленно подключалась: «We need Russia. Без русских невозможно бороться с исламским терроризмом. Если мы не будем сотрудничать, нас будут взрывать террористы. Надо отбросить все мелкие проблемы вроде украинского конфликта, надо понять озабоченности русских и согласиться на их условия, на большую Ялту и новый раздел мира». Теперь тактика та же, но предмет запугивания еще более зловещий.

Не секрет, что все последние успехи «талантливых северокорейских ученых» были достигнуты благодаря помощи Кремля. И теперь Путин по той же модели снова пытается навязать себя в качестве миротворца для организации переговоров с Северной Кореей. Рискну предсказать, что где-то в середине января наш замечательный товарищ Ын порадует прогрессивное человечество еще каким-нибудь подвигом, например взорвет термоядерное устройство над Тихим океаном. Это вызовет панику во всем мире. И вот тут-то Путин попытается проявить себя во всей красе. Например, полетит в Пхеньян и, вернувшись как Чемберлен из Мюнхена, размахивая каким-то листком бумаги, заявит, что он договорился о прямых переговорах между своим другом Ыном и своим другом Дональдом, и они послезавтра начнутся при его посредничестве в отеле Ritz-Carlton в Москве, в том самом знаменитом номере, в котором Трамп когда-то останавливался со своими спутницами. Во всяком случае, подобные планы у него есть. Но Путин не учитывает, что все эти ходы уже просчитаны в Вашингтоне, и там прекрасно понимают, кто стоит за ядерной программой КНДР.

А во-вторых, идет очень серьезное сближение позиций Китая и Соединенных Штатов по корейской проблеме. Китай тоже совершенно не заинтересован в ядерной Северной Корее, уже хотя бы потому, что немедленно после этого ядерной державой станет Япония.

А вместе Китай и США технологически могут организовать смену режима в КНДР. К власти в таком случае придет какая-то коммунистическая фракция, полностью контролируемая Пекином, и новое правительство откажется от ядерного проекта. Так что в услугах Путина в Вашингтоне никто не нуждается. Но он об этом пока еще не знает.

– США и Китай готовы к сотрудничеству по этому вопросу?

Ряд признаков, уже указывают на то, что Китай и США что-то готовят за сценой. Во-первых, еще во время официального визита Си Цзиньпина в США военные эксперты Китая и Соединенных Штатов провели совещание по вопросам безопасности ядерных объектов в случае падения режима Ына. Во-вторых, 2 декабря в Пентагоне состоялся китайско-американский семинар военных экспертов по изучению опыта Карибского кризиса. Третий признак: в прессе китайской провинции, граничащей с КНДР появилось масса материалов, информирующих население, как себя вести в случае повышения радиационного фона или большого притока беженцев. И, наконец, по сообщениям СМИ в последние дни была запущена горячая линия связи между Пентагоном и Министерством обороны Китая. Формально она существовала давно, но активизирована была сейчас. Все это говорит о том, что Китай и США, по-видимому, взяли решение этой проблемы в свои руки.

– Вернемся к теме «русского триллиона». Она уже стала важным фактором внешней политики. А внутренней?

– Мы даже представить себе не могли невероятный объем средств, которые российские коррупционеры хранят в США. Триллион долларов! Как они смогли наворовать столько? По оценкам экономистов – это 40% российских сырьевых ресурсов, которые были добыты за последние 25 лет, то есть за все время существования посткоммунистической России. И ведь триллион долларов – это только то, что хранится в Соединенных Штатах. Сейчас выясняется, что активы еще на полтриллиона хранятся в Великобритании. Это ограбление тысячелетия, конечно же, информация о нем должна сыграть важную роль во внутренней политике и уже начинает это делать.

Обратите внимание, как на идею возвращения русского триллиона отреагировали в России, причем не только в несистемной оппозиции. Этот мем вошел в политический дискурс и оказался даже в центре официальной избирательной кампании. Зюганов, а теперь еще активнее, кандидат от КПРФ Грудинин требуют возвращения этой суммы. Русский триллион стал фактом общественного сознания, причем очень неприятным для кремлевской верхушки. Когда я ввел этот термин в своей статье «Возвращение русского триллиона», я не ожидал, что он мгновенно станет настолько популярен.

Каспаров.Ru публиковал текст нашего совместного меморандума с Андреем Илларионовым, Андерсом Ослундом и Дэниелом Фридом. Напомню, что Фрид до недавнего времени был заместителем госсекретаря и главным координатором по санкциям, в феврале он остановил в Госдепе и Конгрессе США предательскую попытку Трампа, Флинта и Тиллерсона отменить санкции. Я считаю большим нашим с Андреем Николаевичем достижением, что в меморандум вошел пункт о том, что в перспективе украденные средства должны быть возвращены России. Честный американский полицейский должен вернуть похищенный кошелек владельцу. Но проблема в том, что официальными представителями владельца и жертвы преступления являются как раз те преступники, которые украли этот кошелек.

Поэтому совершенно справедливые требования товарища Грудинина, поддержавшего Илларионова и Пионтковского в походе за возвращение русского триллиона, могут быть реализованы только после отстранения от власти преступников. Вопрос стоит именно так, и русский триллион становится очень важным фактором российской политической жизни.

– Выборы – тема, которую нельзя обойти стороной в начале 2018 года. Тем более в привычном сценарии есть некоторые изменения, в частности, новые фигуры вроде Собчак и Грудинина. Но главное, конечно, что Алексей Навальный впервые призвал к бойкоту выборов. Какие последствия может иметь выбранная им стратегия?

– Своим призывом к избирательной забастовке, то есть, по существу, к программе гражданского неповиновения, Навальный кардинально меняет политическую ситуацию в стране. Должно было состояться рутинное переназначение главы преступной корпорации, которое планировалось подать как главное событие года. Навальный же своим призывом сместил фокус, и центральным событием стало не переназначение пахана, а кампания по ликвидации всего преступного паханата и созданной им нелегитимной системы власти. По существу, эта программа Навального, если она будет проведена последовательно, будет означать, что общество не признает легитимность существующей власти.

К Навальному можно относиться по-разному. Я сам не являюсь его безоговорочным поклонником, не разделяю целый ряд его позиций и неоднократно с ним полемизировал. Но на данный момент он единственный действующий политик в России. По его призыву в марте и июне 2017 года десятки тысяч людей вышли на улицы в сотне городов страны. Среди них было немало молодых людей, которые ранее не были затронуты политической активностью. Акции в разных городах – это тоже новый фактор: раньше считалось, что оппозиционная активность сосредоточена в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем на улицы вышли не какие-то адепты культа Навального или члены фан-клуба, а ответственные люди с очень грамотными актуальными лозунгами, самым популярным из которых был «Путин – вор». Вор – слово многозначное в русском языке, и Путин отвечает ему во всех смыслах. Прежде всего, с марта 2012 года он является самозванцем, грубо нарушившим конституционные ограничения по срокам нахождения у власти.

На 28 января штаб Навального наметил первую массовую акцию. И на мой взгляд, долг не только оппозиционеров, но и вообще всех патриотов страны, вне зависимости от их разногласий с Навальным, принять участие в этой кампании. Речь идет не о том, будет ли Навальный участвовать в «выборах» 18 марта, будет ли он президентом, а о судьбе страны, о том, будут ли у нас когда-либо настоящие выборы и сменяемая власть, будет ли Россия свободной. Если хотите, вопрос можно сформулировать даже так: будет ли вообще существовать Россия. Потому что еще шесть лет тотального разграбления страны бандой преступников она не выдержит.

– Этот вызов, наверняка, разные группы во власти осмысляют по-разному. Похожа ли ситуация в этом смысла на 2011-2012 годы?

– Чему нас учит опыт всех антиавторитарных революций? Обязательным условием для свержения преступного режима является сочетание двух факторов: массового протеста на улицах и раскола элит.

Вспомним события 2012 года. Тогда демонстрации в Москве собирали до 200 тысяч человек. Кто-то скажет, что этого мало. Этого было бы достаточно для серьезных изменений в стране, если бы после этих митингов какие-то «башни Кремля» обозначили бы свою поддержку хотя бы части требований демонстрантов. Если бы что-то промямлил тот же Айфончик или выступили бы так называемые «либеральные» члены правительства, уверяю вас, на следующий день на улицах было бы уже 500 тысяч. Вышли бы все сомневающиеся. И такая демонстрация, в свою очередь, усилила бы раскол в элитах. Это саморазвертывающийся процесс. Мы видели его механизм в Сербии, в Украине, в Грузии и в других странах. Но ни малейшего признака раскола российских элит не было. Все башни остались верны Путину, потому что боялись массового протеста больше, чем своих противников внутри власти – всех этих силовиков-опричников. Эти люди продолжали думать прежде всего о своих наворованных бабках, потому что все они поучаствовали в краже того самого «русского триллиона». В Путине же они видели гаранта сохранности своих активов как в России, так и за рубежом.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Путин из гаранта безопасности превратился в основную угрозу их активам. Масса представителей российской элиты топчутся сейчас в Вашингтоне. Все эти потенциальные фигуранты будущего санкционного списка ходят по городу и интересуются, с кем можно было бы договориться, чтобы их в этот список не включили. Они сейчас думают не о Путине, а о собственном будущем. Элиты растеряны и в ужасе от нависшей над ними угрозой конфискации триллиона.

Условия для мирной антикриминальной революции в России сейчас более благоприятны, чем когда либо прежде.

– Прошлый год связан с громкими процессами против «системных либералов». Вероятно, такие чистки должны усиливать раскол, о котором вы говорите. Достаточно вспомнить последнее слово Алексея Улюкаева, в котором он фактически признает чудовищность системы, которой служил долгие годы.

– Эта речь – яркая демонстрация того самого раскола элит, о котором мы говорим. Однако если он будет проявляться только после того, как на элитария надевают наручники, он окажется не слишком эффективным. Будем надеяться, что они не будут дожидаться этого рокового момента, а постараются перейти на сторону народа несколько раньше. До своего последнего слова на скамье подсудимых. Тогда с последним словом придется выступать совсем другим людям.

– В такой нестабильной ситуации, насколько вероятно, что Кремль решится на массовые репрессии? Какие ходы остаются у власти?

– В такой волатильной ситуации очень трудно предсказать, как будут развиваться события. Мы сейчас наблюдаем попытку революции в Иране. Если она увенчается успехом, это будет иметь колоссальное значение для всего Ближнего Востока, и для России тоже. Ходят слухи, что ряд частей армии готовы перейти на сторону протестующих и выступить против Корпуса Стражей Исламской Революции. Все такие вещи непредсказуемы и развиваются ситуативно. Но стратегически никакие репрессии ничего режиму не дадут. Ни в Иране, ни в России. В сегодняшней ситуации, любые подобные действия как и попытка какой-то новой военной авантюры в Украине вызовут еще более жесткую реакцию Запада и резкое неприятие внутри страны.