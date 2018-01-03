В Пружанском районе водитель «Фольксваген Пассат» сбил зубра 8 3.01.2018, 15:39

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Молодой зубренок внезапно выскочил на дорогу 1 января.

Молодой зубр погиб в результате ДТП, которое случилось около 5 часов утра 1 января в Пружанском районе, сообщает gaibrest.by.

26-летний житель Жабинки ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат» по автодороге Р-85 Слоним-Высокое. На 101-м километре дороги на проезжую часть внезапно выскочил молодой зубренок, с которым столкнулось авто. Это столкновение стало роковым для животного.

По факту ДТП проводится проверка.