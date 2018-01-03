Иранцы хотят перемен Мостафа Малекан, dw.com

3.01.2018, 16:06

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Фото: DPA

Эксперты предупреждали власти Ирана об этом еще два года назад.

Уже два года назад многие эксперты в Иране предупреждали о том, что накапливание экономических, социальных и политических проблем может привести к протестам. Сейчас их тревожные прогнозы сбылись. Тяготы и лишения заставили людей выйти на улицу.

Все это последствия сорока лет существования "Исламской республики": более 40 процентов почти 80-ти миллионного населения страны живет за чертой бедности. В сельской местности этот показатель достигает 60-70 процентов. Минимум 11 миллионов человек прозябают в трущобах, расположенных вокруг больших городов. Более 25 процентов молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, в том числе имеющей высшее образование, не имеют работы.

Уровень благосостояния иранцев падает

При этом Иран - богатая страна. Во время восьмилетнего правления президента Махмуда Ахмадинежада Иран получил почти 700 миллиардов долларов от экспорта нефти. Но эти деньги не были потрачены на то, чтобы побороть бедность и безработицу. Вместо этого большая часть доходов от продажи нефти была инвестирована в религиозные и идеологические структуры, которые тесно связаны с государством и поддерживают существующую систему.

Огромные суммы были вложены в ядерную и ракетную программы Ирана. Миллиарды долларов ушли на поддержку режима Башара Асада в Сирии, а также шиитской группировки "Хезболлах" в Ливии, отрядов шиитского народного ополчения в Ираке и повстанцев-хуситов в Йемене.

Акция протеста в университете Тегерана

В то же время в самом Иране застопорились десятки тысяч проектов, нацеленных на развитие страны. На их реализацию нет денег. Если бы хоть какая-то часть капиталов, ушедших за границу, осталась бы в стране и была бы израсходована на эти цели, сегодня многие молодые иранцы имели бы рабочие места.

Президент Роухани разочаровал

Во время президентских выборов 2013 года, которые проходили в самый пик кризиса, связанного с иранской ядерной программой, Хасан Роухани в своей избирательной кампании использовал лозунг: "Центрифуги должны вращаться, и колесо жизни тоже". Он обещал своим избирателям урегулировать с Западом ядерный кризис и решить проблемы иранцев, с которыми они сталкиваются повседневно.

Роухани действительно удалось найти разумный способ разрешения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Но в решении экономических и экзистенциальных проблем жителей Ирана он не сумел добиться существенных результатов. Тому есть множество причин: неэффективная национальная экономика, отсутствие поддержки со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в реализации соглашения по ядерной программе, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, нерешительность Европы в вопросах сотрудничества с Ираном и растущее напряжение в регионе, особенно трения с Саудовской Аравией, усугубляют ситуацию.

Протестные настроения в Иране растут

Нынешние протесты, хотя они и начались с экономических требований, очень быстро переросли в политические. Демонстранты вначале протестовали против повышения цен и действий правительства Роухани. Но вскоре характер массовых выступлений изменился, и сейчас требования протестующих направлены против существующей системы. Люди потеряли доверие к государственным институтам. И это тоже одна из причин так быстро разросшихся протестов, которые уже привели к ожесточенным столкновениям.

Смесь нищеты и безработицы, с одной стороны, и потерянное доверие к правительству и государственным структурам - с другой, однозначно являются основанием для массовых уличных выступлений. Они длятся уже несколько дней. И их основными участниками являются бедные слои населения, живущие в городах. Диссиденты, которые оказывают влияние на политику и культуру, пока не задействованы в акциях протеста.

Правительство страны с применением силы может подавить массовые уличные выступления, особенно если их не поддержит остальная часть иранского общества, недовольная нынешней ситуацией. Это может привести к тому, что к власти придут военные или представители религиозных консервативных кругов. Но и такое развитие событий не изменит растущего недовольства жителей Ирана и желания перемен, которое становится сильнее с каждым днем.

Мостафа Малекан, dw.com